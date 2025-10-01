Singapore tổ chức sự kiện tiền điện tử lớn nhất thế giới
V.N (Theo SCMP)
01/10/2025 3:53 PM (GMT+7)
Token2049 tại Singapore - sự kiện tiền số lớn nhất thế giới - thu hút 25.000 người trong bối cảnh chính sách Mỹ thay đổi. Những người đam mê tiền điện tử từ khắp nơi trên thế giới đổ về đảo quốc sư tử, cổ vũ cho một tương lai nơi công nghệ dựa trên blockchain chiếm lĩnh.
Hội nghị tiền điện tử lớn nhất thế giới - Token2049 - đã khai mạc tại Singapore vào thứ Tư 1/10, thu hút con số kỷ lục 25.000 người tham dự trong bối cảnh tài sản số ngày càng được các tổ chức và cá nhân toàn cầu đón nhận, một phần nhờ môi trường quản lý thân thiện hơn tại Mỹ.
Người tham dự từ hơn 160 quốc gia xếp hàng dài hàng trăm mét bên ngoài trung tâm hội nghị Marina Bay Sands vào buổi sáng. Sự kiện kéo dài hai ngày này có 5 diễn đàn song song, hàng trăm gian hàng của các doanh nghiệp trong ngành, kèm theo âm nhạc trực tiếp, quầy cà phê và thậm chí cả một khu xăm hình.
Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng sáng lập World Liberty Financial, là một trong các diễn giả.
“Một năm trước ngay trên sân khấu này, họ còn chế giễu những gì chúng tôi đang làm, và giờ đây chúng tôi là stablecoin phát triển nhanh nhất từ trước đến nay” - ông nói, quảng bá cho công ty và đồng stablecoin USD1 trước đám đông phấn khích. “Tôi nghĩ chúng tôi đang làm khá tốt.”
Sự kiện thường niên này diễn ra vào một thời điểm quan trọng, sau khi Mỹ thay đổi cách tiếp cận quản lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Chính quyền Trump với lập trường ủng hộ và cam kết biến Mỹ thành một “siêu cường bitcoin” đang mở đường cho các định chế tài chính truyền thống và nhà đầu tư tham gia tích cực hơn vào stablecoin và các tài sản dựa trên tiền mã hóa khác.
