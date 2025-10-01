Chính phủ Mỹ đóng cửa, cổ phiếu giảm, giá vàng đạt kỷ lục
V.N (Theo Reuters)
01/10/2025 3:34 PM (GMT+7)
Hợp đồng tương lai Phố Wall giảm, giá vàng lập kỷ lục mới và đồng USD hạ nhiệt trong phiên thứ Tư 1/10 khi chính phủ Mỹ đóng cửa phần lớn các hoạt động, có khả năng trì hoãn việc công bố dữ liệu việc làm then chốt, qua đó làm mờ triển vọng lãi suất.
Khi bế tắc về thỏa thuận ngân sách chưa có lối thoát rõ ràng, các cơ quan cảnh báo việc chính phủ đóng cửa sẽ khiến báo cáo việc làm tháng 9 vốn được theo dõi chặt chẽ sẽ không thể công bố, đồng thời dẫn đến việc cho nghỉ làm tạm thời 750.000 nhân viên liên bang, với chi phí 400 triệu USD mỗi ngày.
Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq cùng giảm 0,5% trong phiên thứ Tư. Giá vàng tăng lên 3.875 USD/ounce, lập kỷ lục cao mới trong phiên thứ ba liên tiếp. Hợp đồng tương lai châu Âu ít biến động.
Với việc báo cáo việc làm phi nông nghiệp thứ Sáu không được công bố, nhà đầu tư có thể đặt trọng tâm nhiều hơn vào báo cáo việc làm quốc gia ADP công bố sau đó trong ngày, với dự báo khoảng 50.000 việc làm khu vực tư nhân mới.
“Thông thường, việc chính phủ đóng cửa không ảnh hưởng lớn đến thị trường. Thực tế, đợt đóng cửa 2018–2019 kéo dài hơn một tháng thậm chí còn chứng kiến Phố Wall tăng điểm,” Kyle Rodda, chuyên gia phân tích cấp cao tại Capital.com, cho biết.
Tuy nhiên, ông Rodda lưu ý thị trường đang đối diện hai vấn đề: Thứ nhất, việc trì hoãn công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp; và thứ hai, “Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa sa thải vĩnh viễn nhân viên, điều này có thể biến tình trạng đóng cửa thành cú sốc nhỏ đối với thị trường lao động” - ông nói.
Hiện hợp đồng tương lai cho thấy 96% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 10, tăng từ mức 90% của ngày hôm trước, và khoảng 74% khả năng có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.
Anthony Saglimbene, chiến lược gia trưởng tại Ameriprise, nhận định rằng nếu việc đóng cửa kéo dài, các báo cáo lạm phát tháng 9 (công bố giữa tháng 10) cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1% vào thứ Tư, sau khi tăng 11% trong quý trước. Cổ phiếu Hàn Quốc tăng 0,8%, nối tiếp đà tăng 11,5% của quý trước, sau khi số liệu cho thấy xuất khẩu tháng 9 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 14 tháng.
Chứng khoán Đài Loan tăng 1%. Thị trường Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông, đóng cửa nghỉ lễ.
Trong phiên đêm, Phố Wall vẫn khép lại quý vừa qua với kết quả tích cực, các chỉ số đóng cửa tăng. Số liệu cho thấy số lượng vị trí việc làm ở Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 8, trong khi tuyển dụng giảm và niềm tin người tiêu dùng sụt giảm mạnh hơn dự báo.
Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD giảm phiên thứ tư liên tiếp, mất 0,2% xuống 97,62. Đồng bạc xanh giảm 0,3% so với yên Nhật, còn 147,53, sau khi khảo sát của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy niềm tin của các nhà sản xuất lớn tăng quý thứ hai liên tiếp, làm tăng khả năng nâng lãi suất ngay trong tháng này.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất ổn định tại châu Á. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,1522%, không đổi so với phiên trước.
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên thứ Tư sau hai ngày giảm liên tiếp, khi nhà đầu tư cân nhắc kế hoạch OPEC+ có thể nâng sản lượng mạnh hơn vào tháng tới, trong khi tồn kho dầu tại Mỹ có xu hướng thu hẹp. Dầu thô Mỹ tăng 0,4% lên 62,64 USD/thùng, còn dầu Brent tăng 0,4% lên 66,32 USD/thùng.
