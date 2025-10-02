Đài Loan thẳng thừng từ chối yêu cầu của Mỹ chia đôi sản xuất chip

Nhà máy của công ty sản xuất bán dẫn TSMC ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: GI.

Washington ngày càng lo ngại về sự phụ thuộc nặng nề vào Đài Loan, nơi tập đoàn sản xuất chip khổng lồ TSMC cung cấp phần lớn chip bán dẫn tiên tiến của thế giới cho những khách hàng lớn như hãng thiết kế chip AI Nvidia và Apple.

Nhưng nhiều người ở Đài Loan lại coi thế mạnh sản xuất chip của mình như một “lá chắn silicon” để kêu gọi sự ủng hộ quốc tế đối với an ninh của họ.

“Đài Loan sẽ không đồng ý” sản xuất 50% chip bán dẫn - vốn thiết yếu cho mọi thứ từ điện tử, iPhone đến huấn luyện trí tuệ nhân tạo và hệ thống vũ khí - trên đất Mỹ, Phó lãnh đạo Đài Loan Trịnh Lịch Quân (Cheng Li-chiun) tuyên bố hôm thứ Tư.

“Đoàn đàm phán của chúng tôi chưa bao giờ cam kết phân chia chip 50-50, vì vậy công chúng có thể yên tâm” - bà nói với báo giới sau khi trở về từ Mỹ, nơi vừa kết thúc vòng đàm phán thuế quan mới nhất.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cuối tuần qua đã gây lo ngại trong dư luận Đài Loan khi yêu cầu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng Đài Loan phải chia đều sản xuất chip giữa cơ sở trong nước và Mỹ - làm gia tăng căng thẳng trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Đài Loan vốn đã phức tạp. Ngoài sự phản đối từ Đài Bắc, các quan chức đảng đối lập và giới chuyên gia cũng đã lên tiếng chỉ trích.

Trong cuộc phỏng vấn với NewsNation, ông Lutnick nhắc đến khái niệm “lá chắn silicon,” cho rằng Mỹ cần 50% sản lượng chip sản xuất trong nước để bảo vệ Đài Loan.

“Lập luận của tôi với họ là, nếu các bạn nắm 95%, thì tôi phải làm sao để bảo vệ các bạn? Các bạn sẽ đưa nó lên máy bay? Hay đưa nó lên tàu?” - ông nói, ám chỉ tỷ lệ khoảng 95% sản lượng chip tiên tiến toàn cầu hiện tập trung tại Đài Loan.

“Nếu chúng tôi có một nửa, chúng tôi có khả năng làm những gì cần thiết, nếu chúng tôi buộc phải làm” - ông nói thêm, mà không nói rõ Mỹ sẽ có phản ứng gì trong kịch bản Trung Quốc tấn công.

Bộ trưởng Lutnick cũng cho biết Washington đã thảo luận đề xuất này với Đài Bắc, và mục tiêu của chính quyền Trump là tăng thị phần chip “sản xuất tại Mỹ” lên “40% và có thể là 50%”.

Nhưng bà Trịnh hôm thứ Tư khẳng định ý tưởng đó không xuất hiện trong vòng đàm phán song phương mới nhất. Hiện chưa rõ công ty TSMC có tham gia các cuộc thương lượng Mỹ - Đài Loan hay không. TSMC từ chối bình luận.

Hôm thứ Tư, nội các Đài Loan ra tuyên bố cho biết vòng đàm phán thương mại thứ năm vừa kết thúc tại Washington do bà Trịnh dẫn đầu đã đạt được “một số” tiến triển, khi các quan chức hướng tới mục tiêu giảm thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Đài Loan từ mức hiện nay là 20%.

Tại Đài Loan, danh sách yêu cầu ngày càng dài của Washington đang làm căng thẳng quan hệ với lãnh thổ này, và có nguy cơ khiến dư luận Đài Loan thêm bất bình với Mỹ.

Năm 2020, TSMC từng đáp ứng yêu cầu của Mỹ và công bố khoản đầu tư đột phá trị giá 12 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất chip tiên tiến ở Phoenix, bất chấp lo ngại từ ngành công nghiệp và công chúng. Đầu năm nay, TSMC đã nâng tổng vốn đầu tư lên 165 tỷ USD với thêm nhiều nhà máy mới.

Những động thái này đã gây ra nỗi lo lắng và bất mãn trong người dân Đài Loan, một số cho rằng Mỹ đang dùng áp lực chính trị để tước đi niềm tự hào công nghiệp và năng lực cạnh tranh cốt lõi của họ.

Nghị sĩ Hsu Yu-chen cho rằng yêu cầu của Mỹ về chia đôi năng lực sản xuất chip là một “sự cướp bóc trắng trợn” chứ không phải “hợp tác”, và kêu gọi chính quyền Đài Loan bác bỏ đòi hỏi mà bà cho là đồng nghĩa với việc “bán đứng lãnh thổ”.

Arisa Liu, giám đốc tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, một tổ chức tư vấn độc lập, cho rằng yêu cầu mới nhất của Washington “gây hại nhiều hơn là lợi cho Đài Loan.”

“Các khoản đầu tư lớn và việc chuyển dịch năng lực sang Mỹ chắc chắn sẽ làm suy yếu hệ sinh thái riêng của Đài Loan, phá vỡ tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng” - bà nói trong một tuyên bố với CNN, và thêm rằng lợi ích ngắn hạn có thể chỉ là mức thuế thấp hơn Mỹ áp lên hàng xuất khẩu của Đài Loan.

Các chuyên gia cho biết Đài Loan và TSMC thành công trong sản xuất chip một phần nhờ sự tập trung cao độ của các doanh nghiệp trong ngành, từ nhà cung cấp wafer silicon, nhà sản xuất thiết bị đến đơn vị dịch vụ. Điều này đã tạo ra một hệ sinh thái chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và hiệu quả - yếu tố then chốt trong sản xuất bán dẫn.