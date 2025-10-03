Lý do giá thực phẩm thế giới giảm nhẹ, thịt bò Mỹ lập kỷ lục mới

Chỉ số Giá lương thực FAO, theo dõi một rổ các mặt hàng nông sản được giao dịch quốc tế, đạt trung bình 128,8 điểm trong tháng 9, giảm so với mức 129,7 điểm đã được điều chỉnh của tháng 8.

Chỉ số này tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn gần 20% so với mức kỷ lục hồi tháng 3/2022, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine.

Giá đường thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Chỉ số này, từng đạt đỉnh hai năm vào tháng 7 trước khi ổn định trong tháng 8, đã bị kéo lùi tháng vừa rồi bởi mức giảm 4,1% của chỉ số giá đường FAO, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Sự sụt giảm này phản ánh triển vọng nguồn cung cải thiện, với sản lượng tại Brazil cao hơn dự kiến và mùa thu hoạch thuận lợi ở Ấn Độ và Thái Lan, FAO cho biết.

Chỉ số giá sữa của FAO giảm 2,6% so với tháng trước, chủ yếu do giá bơ lao dốc mạnh trong bối cảnh triển vọng sản lượng gia tăng tại châu Đại Dương.

Chỉ số ngũ cốc chuẩn của FAO giảm 0,6% so với tháng 8, trong đó giá lúa mì giảm ba tháng liên tiếp nhờ mùa thu hoạch lớn và nhu cầu quốc tế trầm lắng. Giá ngô cũng giảm, một phần do Argentina tạm thời đình chỉ thuế xuất khẩu. Chỉ số giá gạo cũng cho thấy mức giảm hàng tháng, khi đơn hàng từ Philippines và châu Phi sụt giảm.

Thị trường thịt bò Mỹ kéo giá thịt lên đỉnh mới

Giá dầu thực vật giảm 0,7%, do giá dầu cọ và dầu đậu nành hạ nhiệt, dù giá dầu hướng dương và dầu cải tăng.

Ngược lại, chỉ số giá thịt của FAO tăng 0,7% lên mức kỷ lục mới, do giá thịt bò và thịt cừu tăng. Giá thịt bò cũng đạt đỉnh mới, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ tại Mỹ trong bối cảnh nguồn cung nội địa hạn chế.

Trong một báo cáo riêng, FAO nâng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2025 lên 2,971 tỷ tấn, cao hơn mức 2,961 tỷ tấn đưa ra tháng trước. Triển vọng mới tăng 3,8% so với sản lượng năm 2024, đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ 2013.

Nguyên nhân điều chỉnh tăng là do triển vọng sản lượng lúa mì, ngô và gạo đều khả quan hơn.