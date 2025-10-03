Lý do giá thực phẩm thế giới giảm nhẹ, thịt bò Mỹ lập kỷ lục mới
V.N (Theo Reuters)
03/10/2025 4:18 PM (GMT+7)
Giá hàng hóa nông sản toàn cầu giảm trong tháng 9 do giá đường và sữa đi xuống đã bù đắp cho mức đỉnh mới của giá thịt, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết hôm thứ Sáu.
Chỉ số Giá lương thực FAO, theo dõi một rổ các mặt hàng nông sản được giao dịch quốc tế, đạt trung bình 128,8 điểm trong tháng 9, giảm so với mức 129,7 điểm đã được điều chỉnh của tháng 8.
Chỉ số này tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn gần 20% so với mức kỷ lục hồi tháng 3/2022, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine.
Giá đường thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Chỉ số này, từng đạt đỉnh hai năm vào tháng 7 trước khi ổn định trong tháng 8, đã bị kéo lùi tháng vừa rồi bởi mức giảm 4,1% của chỉ số giá đường FAO, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.
Sự sụt giảm này phản ánh triển vọng nguồn cung cải thiện, với sản lượng tại Brazil cao hơn dự kiến và mùa thu hoạch thuận lợi ở Ấn Độ và Thái Lan, FAO cho biết.
Chỉ số giá sữa của FAO giảm 2,6% so với tháng trước, chủ yếu do giá bơ lao dốc mạnh trong bối cảnh triển vọng sản lượng gia tăng tại châu Đại Dương.
Chỉ số ngũ cốc chuẩn của FAO giảm 0,6% so với tháng 8, trong đó giá lúa mì giảm ba tháng liên tiếp nhờ mùa thu hoạch lớn và nhu cầu quốc tế trầm lắng. Giá ngô cũng giảm, một phần do Argentina tạm thời đình chỉ thuế xuất khẩu. Chỉ số giá gạo cũng cho thấy mức giảm hàng tháng, khi đơn hàng từ Philippines và châu Phi sụt giảm.
Thị trường thịt bò Mỹ kéo giá thịt lên đỉnh mới
Giá dầu thực vật giảm 0,7%, do giá dầu cọ và dầu đậu nành hạ nhiệt, dù giá dầu hướng dương và dầu cải tăng.
Ngược lại, chỉ số giá thịt của FAO tăng 0,7% lên mức kỷ lục mới, do giá thịt bò và thịt cừu tăng. Giá thịt bò cũng đạt đỉnh mới, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ tại Mỹ trong bối cảnh nguồn cung nội địa hạn chế.
Trong một báo cáo riêng, FAO nâng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2025 lên 2,971 tỷ tấn, cao hơn mức 2,961 tỷ tấn đưa ra tháng trước. Triển vọng mới tăng 3,8% so với sản lượng năm 2024, đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ 2013.
Nguyên nhân điều chỉnh tăng là do triển vọng sản lượng lúa mì, ngô và gạo đều khả quan hơn.
Bài 2: Pop-up store bùng nổ tại Việt Nam: Thời cơ mới cho bán lẻ
Sau khi làm nên “cơn sốt” tại nhiều thị trường quốc tế, mô hình pop-up store đã bắt đầu nở rộ ở Việt Nam, từ trung tâm thương mại tới phố đi bộ, lễ hội. Đây vừa là “bệ phóng” cho startup, vừa là công cụ marketing mới của thương hiệu lớn. Nhưng để pop-up thực sự trở thành xu hướng bền vững, thị trường Việt Nam còn phải vượt qua nhiều thách thức về chi phí, sáng tạo và pháp lý.
Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm các bãi trông xe trái phép
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe.
Elon Musk cán mốc tài sản hơn 500 tỷ USD, giàu nhất lịch sử nhân loại
Ông chủ Tesla, Elon Musk, đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt khối tài sản ròng hơn 500 tỷ USD, khi giá trị của công ty xe điện và các doanh nghiệp khác của ông tăng mạnh trong năm nay.
Ông Trump siết thuế, Việt Nam vươn lên soán ngôi Trung Quốc ở thị trường nội thất Mỹ
Tập đoàn Trayton đã ký thỏa thuận chuyển phần lớn hoạt động sản xuất đồ nội thất từ Trung Quốc sang Việt Nam ngay ngày hôm sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo lãnh đạo công ty, việc Mỹ áp thuế mới sẽ không làm thay đổi chiến lược này, Reuters cho biết.
Bài 1: Pop-up store: Từ “cửa hàng tạm thời” đến chiến lược bán lẻ toàn cầu
Không còn là “của lạ” trên phố lớn, pop-up store (cửa hàng tạm thời) đang trở thành công cụ chiến lược giúp thương hiệu quốc tế thử nghiệm sản phẩm, tạo trải nghiệm nhập vai và lan tỏa thông điệp nhanh chóng. Từ New York, Paris đến Seoul, những cửa hàng chỉ mở vài ngày nhưng tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ đã và đang định hình lại cách bán lẻ trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025
Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi năm thứ ba liên tiếp giữ vị trí số 1 trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025 vừa được công bố, dẫn đầu 18/52 chỉ số.
