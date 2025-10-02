Elon Musk cán mốc tài sản hơn 500 tỷ USD, giàu nhất lịch sử nhân loại

Theo chỉ số tỷ phú của Forbes, tài sản ròng của vị đại gia công nghệ này đã chạm mốc 500,1 tỷ USD vào chiều thứ Tư 1/10 theo giờ New York, trước khi giảm nhẹ xuống hơn 499 tỷ USD vào cuối ngày.

Bên cạnh Tesla, giá trị của các dự án khác của Musk, bao gồm công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI và hãng tên lửa SpaceX, cũng được cho là đã tăng trong những tháng gần đây.

Cột mốc này càng củng cố vị thế của Musk là người giàu nhất thế giới, bỏ xa các đối thủ trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.

Theo Forbes, nhà sáng lập Oracle Larry Ellison hiện là người giàu thứ hai thế giới, với khối tài sản khoảng 350,7 tỷ USD. Tháng trước, Ellison từng vượt Musk trong chốc lát sau khi cổ phiếu Oracle tăng hơn 40%, nhờ triển vọng tươi sáng bất ngờ trong mảng hạ tầng đám mây và các hợp đồng AI.

Phần lớn tài sản khổng lồ của Musk gắn liền với hơn 12% cổ phần ở Tesla, công ty đã chứng kiến cổ phiếu tăng mạnh trong năm nay. Cổ phiếu Tesla tăng hơn 3,3% khi kết thúc phiên giao dịch tại New York hôm thứ Tư, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên hơn 20%.

Trong những tháng gần đây, cổ phiếu Tesla hưởng lợi khi nhà đầu tư đánh giá cao việc Musk tập trung nhiều thời gian hơn cho công ty thay vì chính trị. Hồi đầu năm, ông từng bị chỉ trích vì công việc với Bộ Năng suất Chính phủ (DOGE) thuộc chính quyền Trump - cơ quan chịu trách nhiệm cắt giảm chi tiêu và tinh giản nhân sự chính phủ Mỹ.

Musk, đồng thời là chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội X, cũng thường xuyên đưa ra quan điểm về các vấn đề như nhập cư và các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

Chủ tịch hội đồng quản trị Tesla, bà Robyn Denholm, hồi tháng 9 cho biết Musk giờ đây “đứng ở vị trí trung tâm” tại hãng xe điện này. Hội đồng quản trị cũng cho biết Musk có thể nhận gói lương thưởng trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD nếu đạt được danh sách các mục tiêu tham vọng trong thập kỷ tới.

Để nhận gói thưởng này, ông sẽ phải nâng giá trị Tesla lên gấp 8 lần, bán một triệu robot AI, thêm 12 triệu xe Tesla cùng nhiều mục tiêu khác.

Cũng trong tháng trước, Musk thông báo ông đã mua khoảng 1 tỷ USD cổ phiếu Tesla, động thái được một số nhà đầu tư coi là tín hiệu củng cố niềm tin vào công ty.

Tesla những năm gần đây đối mặt với không ít thách thức, bao gồm cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ xe điện như BYD của Trung Quốc. Công ty cũng đang trong quá trình chuyển mình thành doanh nghiệp AI và robot.