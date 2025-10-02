Ngân hàng Mỹ dự báo bất ngờ về đồng bitcoin
V.N (Theo Reuters)
02/10/2025 7:02 PM (GMT+7)
Citigroup nâng dự báo cuối năm cho ether và hạ nhẹ với bitcoin, viện dẫn sự thay đổi dòng tiền của nhà đầu tư và những lực cản vĩ mô.
Nhà đầu tư ngày càng ưa chuộng ether - đồng tiền có thể tạo ra lợi suất, hơn là bitcoin, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới vốn chỉ dựa vào sự tăng giá.
Mục tiêu của Citi cho bitcoin là 133.000 USD, ngụ ý mức tăng khoảng 12% so với giá giao dịch 118.747,48 USD vào lúc 05:30 GMT ngày 2/10. Đối với ether, mục tiêu là 4.500 USD, tương ứng mức tăng gần 3% so với mức 4.375 USD.
Citi dự báo đà tăng tiếp diễn trong năm tới, với mục tiêu 12 tháng là 5.440 USD cho ether và 181.000 USD cho bitcoin.
Dự báo cuối năm cho bitcoin được điều chỉnh hạ nhẹ, do Citi chỉ ra các yếu tố vĩ mô bù trừ như đồng USD mạnh hơn và giá vàng yếu hơn.
Trong khi bitcoin tiếp tục giao dịch cao hơn so với các mô hình định giá dựa trên mức độ chấp nhận, công ty môi giới cho biết câu chuyện “vàng kỹ thuật số” của nó vẫn còn nguyên giá trị và có khả năng thu hút phần lớn hơn các dòng tiền bổ sung.
Các nhà phân tích của Citi đã nâng dự báo cuối năm cho ether, lưu ý mức tăng giá mạnh của token này trong mùa hè, khi các nhà đầu tư tổ chức và cố vấn tài chính gia tăng hoạt động mua vào tiền mã hóa.
Công ty dự kiến ether sẽ kết thúc năm 2025 cao hơn một chút, được hỗ trợ bởi dòng vốn mạnh từ các quỹ ETF và kho bạc tài sản kỹ thuật số.
Kịch bản cơ sở của Citi giả định dòng vốn cuối năm mạnh mẽ 7,5 tỷ USD vào bitcoin, với kịch bản lạc quan dựa trên thị trường chứng khoán vững mạnh hơn và nhu cầu cao hơn. Đối với ether, động lực tăng trưởng đến từ việc chấp nhận rộng rãi hơn và khả năng tạo lợi suất thông qua staking và các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).
Kịch bản bi quan cho bitcoin cho thấy giá có thể giảm xuống 83.000 USD nếu các điều kiện suy thoái vĩ mô xuất hiện, trong khi triển vọng giảm giá của ether khó mô hình hóa hơn do sự không chắc chắn quanh hoạt động mạng và cơ chế tích lũy giá trị, công ty lưu ý.
Cả hai token hiện đang giao dịch cao hơn các chỉ số dựa trên hoạt động người dùng, và Citi nhấn mạnh rằng nhu cầu bền vững từ nhà đầu tư sẽ là chìa khóa để hỗ trợ giá đến cuối năm và sang năm 2026.
