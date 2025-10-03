Mùa Halloween sắp đến, người Mỹ ám ảnh vì thuế quan, nhưng đồ hóa trang nhập từ Việt Nam không bị ảnh hưởng

Công ty Trick or Treat Studios của ông bán hàng cho hơn 10.000 nhà bán lẻ toàn cầu, 65% ở Mỹ. Năm nay, Zephro đã trả hơn 800.000 USD thuế quan, khiến ông phải sa thải 15 nhân viên lần đầu sau 15 năm.

“Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất đời tôi” - ông nói. Khoảng 90% sản phẩm Halloween có ít nhất một phần nhập từ nước ngoài, chủ yếu Trung Quốc.

Tháng 4, ông Trump nâng thuế từ 20% lên 145%, sau giảm còn 30%. Nhiều đơn hàng bị ngừng lại, khiến hàng Halloween năm nay khan hiếm và đắt hơn.

Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF), người tiêu dùng Mỹ sẽ chi kỷ lục 114,45 USD mỗi người cho dịp lễ hội này, tăng 11 USD so với năm ngoái. Nhà Trắng khẳng định “thịnh vượng thực sự” là việc làm và công nghiệp bùng nổ, chứ không phải hàng nhập rẻ.

Zephro phản bác: “Đây là Kinh tế học 101. Thuế quan là do nhà nhập khẩu trả”. Ông cho rằng chính sách này làm hại doanh nghiệp Mỹ.

Người tiêu dùng cũng thấm đòn. Reyna Hernandez phải mua lẻ từng món cho bộ đồ hóa trang của con trai vì chiếc mũ Carl trong “The Walking Dead” đã 30 USD. “Thật vô lý. Nhiều người sẽ chẳng đủ tiền cho trang phục năm nay” - cô nói.

Ryan Goldman, chủ Phantom Halloween, cho biết đang cố giữ giá thấp nhất có thể: “Không thể tăng đồng loạt 100%. Như thế không công bằng”.

Trang phục năm nay có thể đắt hơn 5–10 USD; đồ trẻ em cố giữ giá, còn đồ người lớn buộc phải tăng. Một số sản phẩm từ Mexico, Việt Nam hay Ấn Độ không bị ảnh hưởng.

Nhưng Goldman bỏ bớt các đạo cụ cỡ lớn vì chi phí nhập khẩu. Zephro cũng ngừng sản xuất dòng mô hình mới vì không thể bán với giá cao.

Hiệp hội Halloween cảnh báo các nhà sản xuất nhỏ chịu thiệt hại nặng vì không thể dịch chuyển sản xuất về Mỹ. Zephro nói: “Nếu muốn sản xuất quay lại, cần hiểu vì sao nó đã rời đi và khuyến khích doanh nghiệp, chứ đừng phạt họ”.

Goldman, từng trải qua suy thoái, thiên tai và Covid-19, nay lại đối mặt cháy rừng và thuế quan: “Hóa ra chi phí vẫn cứ nhích lên. Hậu quả không đẹp đẽ gì, vì nó sẽ tạo thêm gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình.”