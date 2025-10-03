Mùa Halloween sắp đến, người Mỹ ám ảnh vì thuế quan, nhưng đồ hóa trang nhập từ Việt Nam không bị ảnh hưởng
V.N (Theo CNN)
03/10/2025 7:31 PM (GMT+7)
Chris Zephro có một nhà kho ở Santa Cruz đầy mặt nạ cao su, đạo cụ kinh dị và trò chơi zombie, minh chứng cho niềm đam mê của ông. Nhưng kể từ khi chính quyền Trump phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, công việc kinh doanh của Zephro chảy máu tiền mặt.
Công ty Trick or Treat Studios của ông bán hàng cho hơn 10.000 nhà bán lẻ toàn cầu, 65% ở Mỹ. Năm nay, Zephro đã trả hơn 800.000 USD thuế quan, khiến ông phải sa thải 15 nhân viên lần đầu sau 15 năm.
“Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất đời tôi” - ông nói. Khoảng 90% sản phẩm Halloween có ít nhất một phần nhập từ nước ngoài, chủ yếu Trung Quốc.
Tháng 4, ông Trump nâng thuế từ 20% lên 145%, sau giảm còn 30%. Nhiều đơn hàng bị ngừng lại, khiến hàng Halloween năm nay khan hiếm và đắt hơn.
Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF), người tiêu dùng Mỹ sẽ chi kỷ lục 114,45 USD mỗi người cho dịp lễ hội này, tăng 11 USD so với năm ngoái. Nhà Trắng khẳng định “thịnh vượng thực sự” là việc làm và công nghiệp bùng nổ, chứ không phải hàng nhập rẻ.
Zephro phản bác: “Đây là Kinh tế học 101. Thuế quan là do nhà nhập khẩu trả”. Ông cho rằng chính sách này làm hại doanh nghiệp Mỹ.
Người tiêu dùng cũng thấm đòn. Reyna Hernandez phải mua lẻ từng món cho bộ đồ hóa trang của con trai vì chiếc mũ Carl trong “The Walking Dead” đã 30 USD. “Thật vô lý. Nhiều người sẽ chẳng đủ tiền cho trang phục năm nay” - cô nói.
Ryan Goldman, chủ Phantom Halloween, cho biết đang cố giữ giá thấp nhất có thể: “Không thể tăng đồng loạt 100%. Như thế không công bằng”.
Trang phục năm nay có thể đắt hơn 5–10 USD; đồ trẻ em cố giữ giá, còn đồ người lớn buộc phải tăng. Một số sản phẩm từ Mexico, Việt Nam hay Ấn Độ không bị ảnh hưởng.
Nhưng Goldman bỏ bớt các đạo cụ cỡ lớn vì chi phí nhập khẩu. Zephro cũng ngừng sản xuất dòng mô hình mới vì không thể bán với giá cao.
Hiệp hội Halloween cảnh báo các nhà sản xuất nhỏ chịu thiệt hại nặng vì không thể dịch chuyển sản xuất về Mỹ. Zephro nói: “Nếu muốn sản xuất quay lại, cần hiểu vì sao nó đã rời đi và khuyến khích doanh nghiệp, chứ đừng phạt họ”.
Goldman, từng trải qua suy thoái, thiên tai và Covid-19, nay lại đối mặt cháy rừng và thuế quan: “Hóa ra chi phí vẫn cứ nhích lên. Hậu quả không đẹp đẽ gì, vì nó sẽ tạo thêm gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình.”
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá giếc kho khế, canh cà bung
Có những ngày ta chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một nồi cá kho khế thơm nức, bát canh cà bung nghi ngút khói, đĩa đậu cove xào xanh mướt và trái ổi giòn tan sau bữa cơm là đã đủ thấy bình yên.
"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!
Đây là đợt "ĐẠI HẠ GIÁ" lớn nhất của quý này.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chép om dưa, đậu chiên giòn và rau muống luộc
Những ngày mưa gió, lũ lụt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, dậy hương, đơn giản mà đủ đầy. Không gì hợp hơn là nồi cá chép om dưa nghi ngút khói, món ăn dân dã mà hầu như người Việt nào cũng từng thưởng thức. Cái vị chua nhẹ của dưa hòa cùng vị ngọt béo của cá, thơm thoang thoảng mùi thì là và nghệ, khiến gian bếp ấm lên, xua đi cái lạnh ẩm ướt của ngày mưa.
Chuyện những bà chủ tiệm tạp hoá ‘lên đời’ nhờ công nghệ
Tiệm tạp hóa truyền thống chuyển mình với mô hình số hóa, trưng bày gọn gàng, thanh toán mã QR, mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi, hiện đại tại TP.HCM.
Trung Quốc gây choáng khi bán tấm pin mặt trời giá chỉ bằng 1/2 hàng Nhật
Bắc Kinh đã và đang nỗ lực nội địa hóa mọi phân khúc trong chuỗi cung ứng để giảm giá thành.
Cơn sốt thực phẩm giàu protein - cuộc đua tỷ đô của các công ty
Với nhiều người tập thể hình hoặc trong chế độ giảm cân, họ được khuyên nên ăn đồ ăn giàu protein nhưng không làm tăng lượng calo. Ở nhiều quốc gia, trên kệ siêu thị và thực đơn nhà hàng đang lan rộng cơn sốt “giàu protein”.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá giếc kho khế, canh cà bung
"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chép om dưa, đậu chiên giòn và rau muống luộc
Những ngày mưa gió, lũ lụt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, dậy hương, đơn giản mà đủ đầy. Không gì hợp hơn là nồi cá chép om dưa nghi ngút khói, món ăn dân dã mà hầu như người Việt nào cũng từng thưởng thức. Cái vị chua nhẹ của dưa hòa cùng vị ngọt béo của cá, thơm thoang thoảng mùi thì là và nghệ, khiến gian bếp ấm lên, xua đi cái lạnh ẩm ướt của ngày mưa.