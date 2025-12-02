Bữa cơm tối 120 nghìn: Bún mọc dọc mùng nóng hổi ngày đầu Đông

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Giò sống và thịt băm 250g: 60.000 đồng

• Xương ống 500g: 20.000 đồng

• Dọc mùng 2–3 cây: 5.000 đồng

• Bún tươi 1 kg: 12.000 đồng

• Nấm hương, mộc nhĩ, hành lá, cà chua mùi tàu: 23.000 đồng

Cách thực hiện

1. Sơ chế

Hầm xương: Trần xương ống bằng nước sôi 1 phút để loại bỏ cặn, sau đó cho vào nồi cùng 1,5–2 lít nước, hầm 40–45 phút để lấy nước dùng trong, thanh.

Mọc: Ngâm nấm hương mềm rồi thái chỉ; mộc nhĩ ngâm nở thái thật nhỏ. Trộn nấm – mộc nhĩ vào giò sống, thêm chút tiêu để tạo độ thơm cho viên mọc.

Dọc mùng: Tước vỏ, thái xéo, bóp nhẹ với muối hoặc giấm để ra bớt nhớt. Rửa lại thật nhanh rồi để ráo nhằm giữ độ giòn.

Rau gia vị: Cà chua bổ múi cau; hành lá, rau răm, mùi tàu thái nhỏ.

2. Nấu nước dùng

Phi một ít hành khô, xào cà chua để tạo màu. Đổ nước xương đã hầm vào, lọc nếu cần để nước thật trong. Khi nước sôi lăn tăn, nặn mọc thành từng viên và thả vào nồi; mọc nổi lên là chín. Nêm nước mắm – muối – hạt nêm vừa miệng.

3. Cho dọc mùng

Thả dọc mùng vào sau cùng, đun thêm 1 phút để giữ độ giòn và màu xanh. Tránh đun quá lâu khiến dọc mùng bị nhũn hoặc thâm.

4. Bày mâm

Trụng bún, cho vào tô. Chan nước dùng nóng cùng mọc và dọc mùng. Rắc hành lá, rau răm, mùi tàu; thêm chút tiêu để dậy mùi. Có thể ăn kèm giấm tỏi hoặc ớt tươi.

Mẹo nhỏ đảm bảo mức giá 120 nghìn

• Dùng xương gà hoặc xương sườn heo đều cho nước thanh, tiết kiệm so với việc dùng nhiều xương ống.

• Nấm hương khô chỉ dùng 5–6 cái là đủ tạo mùi thơm, không cần quá nhiều.

• Dọc mùng nên chọn cọng to, tươi, vỏ xanh mướt để ăn vừa giòn vừa đẹp mắt.

Bữa tối 120 nghìn với bún mọc dọc mùng mang đến sự nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ dưỡng chất, dễ nấu và phù hợp mọi thành viên trong gia đình. Món ăn thanh, mát, rất hợp những ngày Hà Nội giao mùa.