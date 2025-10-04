Thị trường tiền số bùng nổ: Bitcoin tiến sát kỷ lục, nhà đầu tư đổ xô đặt cược mốc mới

Sau đó, Bitcoin điều chỉnh nhẹ, được giao dịch quanh mức 122.346 USD, giảm một phần lợi nhuận nhưng vẫn tăng 1,3% trong ngày và hơn 11% trong tuần, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Mức kỷ lục trước đó là 124.128 USD, được thiết lập vào giữa tháng 8. Đợt tăng hôm thứ Sáu đánh dấu lần Bitcoin tiến gần nhất đến mốc này kể từ đó.

Vào tháng 9, giá Bitcoin từng giảm xuống dưới 108.000 USD khi đồng tiền số lớn nhất thế giới “cho thấy dấu hiệu đuối sức”, theo các nhà phân tích của Glassnode, do các nhà đầu tư dài hạn chốt lời và dòng tiền ETF chững lại.

Tuy nhiên, tháng 10 đã bắt đầu bằng một cú bứt phá mạnh. Trong 10 năm qua, có tới 9 năm tháng 10 là tháng tăng giá của tiền mã hóa này.

Những người đặt cược vào việc Bitcoin giảm giá đã chịu thiệt nặng trong 24 giờ qua, với 153 triệu USD vị thế bán khống Bitcoin bị xóa sổ, theo CoinGlass. Tổng cộng 499 triệu USD các vị thế tiền điện tử đã bị thanh lý trong ngày, trong đó 294 triệu USD là các lệnh short.

Đợt tăng của Bitcoin diễn ra cùng lúc với vàng và chứng khoán Mỹ tăng nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong tháng này. Ngân hàng trung ương đang chịu sức ép từ Tổng thống Donald Trump, người kêu gọi hạ chi phí vay trong năm nay.

Xu hướng lạc quan

Thị trường tiền điện tử và chứng khoán trong quá khứ thường phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp. Các chuyên gia trước đó nói với Decrypt rằng giá Bitcoin sẽ hưởng lợi nếu lãi suất giảm.

“Bitcoin đã chạm gần mức kỷ lục trước khi điều chỉnh khi các nhà giao dịch chốt lời” - Joe DiPasquale, Giám đốc điều hành quỹ tài sản kỹ thuật số BitBull Capital, nói với Decrypt.

“Xu hướng tổng thể vẫn lạc quan, và việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài có khả năng sẽ tiếp tục kích thích nhu cầu đối với các tài sản cứng như vàng và Bitcoin, được xem như kênh lưu trữ giá trị thay thế”.

Năm nay, Bitcoin tăng mạnh nhờ chiến thắng bầu cử và lễ nhậm chức của Tổng thống ủng hộ tiền điện tử Donald Trump. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump - người từng vận động với cam kết hỗ trợ ngành này, đã thúc đẩy các chính sách thân thiện với tài sản kỹ thuật số, bao gồm kế hoạch xây dựng quỹ dự trữ chiến lược bằng Bitcoin.

Theo dự báo của Standard Chartered, Bitcoin có thể sớm đạt 135.000 USD.