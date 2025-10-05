Việt Nam rộn ràng đón Tết Trung thu, phố phường rực rỡ sắc màu trên truyền thông Trung Quốc
Phương Đăng (theo Tân Hoa Xã)
05/10/2025 4:33 PM (GMT+7)
Các con phố và thậm chí cả những ngõ nhỏ ở thủ đô Hà Nội ngập tràn ánh đèn lồng, rực rỡ sắc màu của đồ trang trí trong khi người dân Việt Nam háo hức chờ đón giây phút sum vầy hân hoan khi Tết Trung thu đang đến gần, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin.
Theo Tân Hoa Xã, Tết Trung thu là một trong những ngày lễ quan trọng trong văn hóa Á Đông. Năm nay, Trung thu rơi vào ngày 6/10. Tuy nhiên, không khí rộn ràng, hân hoan chờ đón Tết Trung thu đã tràn ngập phố phường Hà Nội từ nhiều ngày trước.
Mang ý nghĩa đoàn viên, phản ánh niềm vui mùa gặt và khát vọng sum vầy – Tết Trung thu ở Việt Nam không chỉ là một dịp lễ truyền thống mà còn là một “lễ hội ánh sáng” thu hút du khách quốc tế.
Taylor Swift viết tiếp huyền thoại doanh thu: Album thứ 12 lập kỷ lục streaming, phim ăn theo hốt bạc
Album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift mang tên “The Life of a Showgirl” đã chính thức ra mắt vào thứ Sáu 3/10, với các sự kiện chạy đêm tại chuỗi Target, tiệc công chiếu tại rạp, và các điểm check-in hoành tráng thắp sáng khắp nước Mỹ - từ New York đến Los Angeles.
Yến sào Khánh Hòa được vinh danh Top 10 Thương hiệu tăng trưởng xanh 2025
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025.
Hội An đánh bại loạt đối thủ trở thành điểm du lịch đường dài rẻ nhất thế giới
Hội An đã đánh bại nhiều đối thủ quốc tế để giành vị trí điểm du lịch đường dài rẻ nhất thế giới năm 2025, báo cáo mới nhất do Post Office Travel Money (Dịch vụ đổi ngoại tệ và du lịch thuộc Bưu điện Anh) công bố cho biết.
Hà Nội rực rỡ mùa Trung thu 2025: Hồi sinh văn hóa và cú hích du lịch Việt Nam
Khu Phố Cổ Hà Nội đang trở thành tâm điểm của Lễ hội Trung thu năm nay. Đây là sự kiện thường niên được người dân và du khách mong chờ, mang đến một bức tranh sống động của di sản văn hóa truyền thống Việt Nam. Từ những món đồ chơi dân gian gợi nhớ tuổi thơ cho đến những đoàn rước đèn sôi động, lễ hội mang đến cơ hội hiếm có để du khách hòa mình vào văn hóa Việt Nam, Travel and Tour World (TTW) viết.
"Dirty soda" khuấy đảo giới trẻ Mỹ: Thức uống lạ đời soda pha sữa, siro tạo nên cơn sốt giải khát mới
Chuỗi đồ uống Swig ở bang Utah lần đầu tiên đặt tên cho “dirty soda” vào năm 2010. 15 năm sau, trào lưu này đang tạo ra làn sóng đổi mới bùng nổ khắp nước Mỹ khi từ PepsiCo đến McDonald’s đều nhập cuộc, thổi sức sống mới vào một ngành đồ uống vốn đang chững lại.
Cựu binh Mỹ coi Việt Nam là nhà, sống dư dả với mức thu nhập 4.000 USD/tháng
Markeiz Ryan, 36 tuổi, lớn lên tại bang Maryland (Mỹ) trong một tuổi thơ khá êm đềm, cho đến khi khủng hoảng tài chính năm 2008 ập đến và các biến cố liên tiếp xảy ra khiến anh rơi vào trầm cảm. Sau đó, Ryan tới Việt Nam thăm bạn. Chuyến đi đã thay đổi cuộc đời anh.
Taylor Swift viết tiếp huyền thoại doanh thu: Album thứ 12 lập kỷ lục streaming, phim ăn theo hốt bạc
Yến sào Khánh Hòa được vinh danh Top 10 Thương hiệu tăng trưởng xanh 2025
Hội An đánh bại loạt đối thủ trở thành điểm du lịch đường dài rẻ nhất thế giới
Hà Nội rực rỡ mùa Trung thu 2025: Hồi sinh văn hóa và cú hích du lịch Việt Nam
Khu Phố Cổ Hà Nội đang trở thành tâm điểm của Lễ hội Trung thu năm nay. Đây là sự kiện thường niên được người dân và du khách mong chờ, mang đến một bức tranh sống động của di sản văn hóa truyền thống Việt Nam. Từ những món đồ chơi dân gian gợi nhớ tuổi thơ cho đến những đoàn rước đèn sôi động, lễ hội mang đến cơ hội hiếm có để du khách hòa mình vào văn hóa Việt Nam, Travel and Tour World (TTW) viết.