Việt Nam rộn ràng đón Tết Trung thu, phố phường rực rỡ sắc màu trên truyền thông Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, Tết Trung thu là một trong những ngày lễ quan trọng trong văn hóa Á Đông. Năm nay, Trung thu rơi vào ngày 6/10. Tuy nhiên, không khí rộn ràng, hân hoan chờ đón Tết Trung thu đã tràn ngập phố phường Hà Nội từ nhiều ngày trước.

Mang ý nghĩa đoàn viên, phản ánh niềm vui mùa gặt và khát vọng sum vầy – Tết Trung thu ở Việt Nam không chỉ là một dịp lễ truyền thống mà còn là một “lễ hội ánh sáng” thu hút du khách quốc tế.

Một thiếu nữ xinh đẹp tạo dáng trước cửa hàng đồ trang trí Trung thu trên phố Hàng Mã ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 3 tháng 10 năm 2025. (Ảnh Tân Hoa Xã)

Người dân tấp nập đi ngắm phố phường và mua sắm Tết Trung thu tại phố Hàng Mã ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 3 tháng 10 năm 2025. (Ảnh Tân Hoa Xã)

Đồ trang trí đa dạng, rực rỡ sắc màu. Ảnh Tân Hoa Xã.