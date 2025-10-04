Gói lương thưởng 1.000 tỷ USD cho tỷ phú Elon Musk của Tesla vấp phải làn sóng phản đối từ nhà đầu tư
Phương Đăng (theo Forbes)
04/10/2025 6:20 PM (GMT+7)
Hội đồng quản trị hãng xe điện Mỹ đã đề xuất gói lương thưởng có thể lên tới 1.000 tỷ USD dành cho CEO Elon Musk trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, thay vì sự đồng thuận, động thái này đã làm bùng lên làn sóng phản đối gay gắt từ chính các nhà đầu tư và quan chức tài chính nhiều bang của Mỹ.
Làn sóng phản đối từ giới đầu tư
Trong bức thư gửi cổ đông Tesla ngày 2/10, nhóm các nhà đầu tư cùng quan chức tài chính từ nhiều bang Mỹ đã kêu gọi bỏ phiếu phản đối gói lương “trên trời” này tại đại hội cổ đông thường niên dự kiến diễn ra ngày 6/11.
Những người ký tên gồm: Nhóm đầu tư SOC Investment Group, cổ đông của Tesla. Liên đoàn Giáo viên Mỹ (American Federation of Teachers). Thủ quỹ các bang Nevada, New Mexico, Connecticut, Massachusetts, Colorado. Các kiểm soát viên tài chính của bang Maryland và thành phố New York.
Theo nhóm này, hội đồng quản trị Tesla đang “mù quáng” trong việc giữ chân Musk, biến công ty thành nơi ưu ái cá nhân thay vì bảo vệ lợi ích chung của cổ đông.
Bức thư thẳng thừng tuyên bố hội đồng quản trị Tesla hiện toàn là những người có quan hệ thân cận với Musk, khiến mọi quyết định về thù lao thiếu sự giám sát độc lập.
“Văn hóa hiện tại là hội đồng luôn thất bại trong việc thách thức Musk, ngay cả khi các hành động của ông gây hại cho giá trị công ty và cổ đông”, bức thư viết.
Ngoài ra, nhóm nhà đầu tư cũng chỉ trích Tesla vì kết quả kinh doanh không ổn định: doanh số ở các thị trường châu Âu sụt giảm, hiệu quả tài chính biến động mạnh, trong khi Musk vẫn ôm đồm hàng loạt công ty khác như SpaceX, Neuralink, Boring Company và xAI/X.
Ông Thomas P. DiNapoli, Kiểm soát viên Tài chính bang New York, cũng tuyên bố quỹ hưu trí chung của bang – vốn nắm giữ cổ phần Tesla – sẽ bỏ phiếu phản đối gói lương.
“Musk vốn đã là một trong những người giàu nhất thế giới. Thay vì tập trung toàn tâm toàn ý cho Tesla, ông ấy dành nhiều thời gian cho những dự án ngoài lề. Vậy mà hội đồng quản trị vẫn đề xuất thưởng thêm cho Musk bằng một gói lương chưa từng có. Đây là hành động đặt lợi ích cá nhân ông Musk lên trên cổ đông”, DiNapoli nói.
Tesla phản pháo: “Nếu Musk không mang lại kết quả, ông sẽ không được gì”
Đáp lại làn sóng phản đối, Tesla khẳng định trên mạng xã hội X rằng gói lương này gắn liền với hiệu quả công ty và giá trị cổ đông.
“Chúng ta đang nói đến hàng nghìn tỷ USD giá trị được tạo ra cho cổ đông. Nếu Musk không đạt mục tiêu, ông ấy sẽ không nhận được gì”, Tesla nhấn mạnh.
Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), gói lương của Musk sẽ được chia thành 12 đợt trong vòng 10 năm, gắn liền với mục tiêu tăng trưởng vốn hóa thị trường Tesla.
Để nhận toàn bộ khoản thưởng, Musk sẽ phải đưa giá trị công ty từ 1.370 tỷ USD hiện tại lên 8.500 tỷ USD – mức tăng chưa từng có trong ngành ô tô toàn cầu.
Tuy nhiên, vụ tranh cãi đang phơi bày mâu thuẫn gay gắt giữa hai xu hướng. Kết quả bỏ phiếu vào tháng 11 tới không chỉ quyết định vận mệnh gói lương 1.000 tỷ USD của Musk, mà còn là thước đo về sức mạnh thực sự của nhà đầu tư trong việc kiểm soát một tập đoàn công nghệ – ô tô hàng đầu thế giới.
