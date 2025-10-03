CEO Ford bất ngờ tiết lộ con trai làm thợ máy, thổi bùng tranh luận về học phí đại học đắt đỏ và giá trị của bằng cấp
Phương Đăng (theo Fotune)
03/10/2025 3:34 PM (GMT+7)
Giám đốc điều hành Ford, Jim Farley mới đây gây bất ngờ khi tiết lộ con trai Gen Z của ông đã đi làm thợ máy mùa hè và đặt câu hỏi về giá trị thực sự của tấm bằng cử nhân – làm dấy lên cuộc tranh luận nóng bỏng về tương lai giáo dục và thị trường lao động Mỹ.
Tại sự kiện Ford Pro Accelerate ở Detroit tuần này, CEO Ford Jim Farley đã tập hợp nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị gia để bàn về cái mà ông gọi là “nền kinh tế thiết yếu” – trụ cột lao động chân tay đang rơi vào khủng hoảng.
Nhưng chi tiết gây bất ngờ nhất lại đến từ chính gia đình Farley. Trong cuộc thảo luận cùng Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer và Mike Rowe, người sáng lập Quỹ Mike Rowe Works, CEO Farley tiết lộ: "Con trai tôi đã đi làm thợ máy mùa hè này. Và rồi, con nói một câu khiến tôi và vợ chết lặng: "Bố ạ, con thực sự thích công việc này. Con không hiểu vì sao mình phải đi học đại học".
CEO Farley thừa nhận, vợ chồng ông đã nhìn nhau và tự hỏi: “Có phải chúng ta nên nghiêm túc tranh luận về chuyện này không?” Ông cho rằng đây không chỉ là vấn đề trong gia đình mình, mà là nỗi băn khoăn chung của rất nhiều hộ gia đình Mỹ hiện nay.
Học phí tăng cao ngất và giá trị thực của tấm bằng đại học
Mike Rowe, người sáng lập Quỹ Mike Rowe Works – vốn từ lâu cổ vũ cho giáo dục nghề – lập tức chỉ ra nghịch lý: cứ 5 người thợ lành nghề về hưu thì chỉ có 2 người trẻ bước vào thị trường lao động. Sự mất cân đối này, theo ông, là “phép toán đang quay lại cắn chúng ta” trong bối cảnh thế hệ dân số đang già đi và tỷ lệ sinh sụt giảm.
Rowe so sánh chi phí đại học ngày nay với quá khứ: năm 1984, tấm bằng của ông chỉ tốn 12.200 USD, còn hiện tại lên tới gần 97.000 USD. “Trong lịch sử phương Tây, chưa có thứ gì tăng giá nhanh và nhiều đến thế – không phải năng lượng, thực phẩm, bất động sản hay y tế – mà chính là chi phí học đại học”, Rowe nhấn mạnh.
Theo AP, nhiều trường hiện có mức học phí công bố gần 95.000 USD/năm (tháng 4/2024), tuy viện trợ tài chính có thể giảm bớt. Tuy nhiên, mức tăng vẫn quá cao so với các lĩnh vực khác, đặt ra câu hỏi lớn về giá trị thật sự của tấm bằng cử nhân.
Gen Z chọn lối đi khác
Fortune từng ghi nhận một loạt trường hợp Gen Z bỏ qua đại học để lao vào ngành nghề kỹ thuật. Một người ở tuổi 23 đã làm chủ và kiếm hơn 100.000 USD/năm; một người khác, mới 19 tuổi, cũng đang trên đà đạt thu nhập tương tự. Cả hai đều có thêm nguồn thu nhập phụ nhờ làm influencer mạng xã hội.
Marlo Loria, Giám đốc giáo dục nghề và kỹ thuật tại Arizona, cho biết: “Thế hệ trẻ muốn được giải thích rõ ràng. Họ hỏi: Tại sao tôi phải học đại học? Tại sao tôi phải gánh nợ?"
“Giấc mơ Mỹ” có lối đi mới?
Bộ trưởng Lao động Chavez-DeRemer khẳng định, muốn có công việc lương cao và mua được nhà, giới trẻ Mỹ cần cân nhắc nghiêm túc về các ngành nghề kỹ thuật. Bà cảnh báo: “Phần lớn những người 35–40 tuổi ở Mỹ sẽ không thể mua nhà trong tương lai gần".
Theo bà, sinh viên tốt nghiệp trường nghề nhiều khi còn có thu nhập khởi điểm cao hơn sinh viên đại học. Trung bình, một thợ lành nghề kiếm nhiều hơn khoảng 11.000 USD so với người có bằng cử nhân.
Song trở ngại lớn nhất, theo Mike Rowe lại là định kiến: “Định kiến, thành kiến và những quan niệm sai lầm đã khiến cả một thế hệ không thèm nhìn nhận nghiêm túc về nghề kỹ thuật".
AI – mối đe dọa hay cơ hội?
Trước lo ngại AI và robot sẽ thay thế con người, cả Rowe và Chavez-DeRemer đều lạc quan. Bộ trưởng Lao động cho rằng đây chỉ là một “cuộc cách mạng công nghiệp mới” và người Mỹ sẽ thích nghi. “AI là công cụ hỗ trợ, không phải để thay thế”, bà nói.
Rowe thì thẳng thắn hơn: “AI sẽ thay thế lập trình viên trước, chứ chưa đụng đến thợ hàn đâu". Ông cho rằng các nghề “tiền tuyến” như hàn, lắp ống đang bùng nổ nhu cầu, và chính AI lại thúc đẩy sự thiếu hụt lao động kỹ thuật. Ông nhắc đến lời của CEO Nvidia Jensen Huang và CEO BlackRock Larry Fink – cả hai đều cảnh báo nền kinh tế AI cần lực lượng lao động tay nghề cao để duy trì hạ tầng.
“Các CEO lớn nhất nước Mỹ đang gióng hồi chuông báo động. Đây là vấn đề vĩ mô mà chỉ nền kinh tế thiết yếu mới có thể giải quyết", Rowe khẳng định.
