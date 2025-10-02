Rút tiền đầu tư để mua căn nhà mơ ước, chuyên gia lương 6 tỷ đồng/năm trả giá đắt với cuộc sống chật vật
Phương Đăng (theo AP/Money Wise)
02/10/2025 9:54 AM (GMT+7)
Sam Dogen - từng là nhà phân tích kỳ cựu của Goldman Sachs có thu nhập khủng lên tới 230.000 USD/năm (khoảng 6 tỷ đồng) và được biết đến rộng rãi trên mạng với cái tên Financial Samurai - đã quyết định rút một khoản lớn từ danh mục đầu tư để mua “ngôi nhà mơ ước” cho gia đình mình. Nhưng quyết định đó đã khiến ông phải hối tiếc ngay sau đó.
Khi “ngôi nhà mơ ước” thành gánh nặng
Năm ngoái, vì nỗi sợ “bỏ lỡ cơ hội” mua nhà, Dogen đã bán đi một lượng lớn cổ phiếu và trái phiếu để mua một "ngôi nhà mãi mãi" cho gia đình. Theo Dogen, sai lầm này đã khiến ông mất khoảng 150.000 USD mỗi năm tiền thu nhập thụ động.
“Gia đình tôi lẽ ra đã có thể sống yên ổn cả đời. Nhưng vì không cưỡng lại được nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội bất động sản (FOMO), tôi đã đánh đổi và đánh mất nguồn thu nhập thụ động. Mọi ham muốn chính là cội nguồn của khổ đau”, cựu chuyên gia Goldman Sachs viết trong blog cá nhân.
Dogen từng nổi tiếng từ năm 2012 khi nghỉ hưu sớm ở tuổi 34 với khối tài sản 3 triệu USD, trở thành gương mặt đại diện cho phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early – độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm).
Tuy nhiên, sau cú trượt tài chính vì mua nhà, ông đã phải quay lại đi làm - nhưng chỉ kéo dài được 4 tháng. “Thật đáng tiếc vì công việc đó có thể đã rất phù hợp. Nhưng cũng tốt ở chỗ tôi nhận ra điều mình thực sự không muốn làm”, ông chia sẻ.
Dogen hiện đang tìm cách khôi phục dòng thu nhập thụ động thông qua đầu tư bất động sản để tạo thu nhập thụ động. Ông dẫn ví dụ những nền tảng như Arrived hay First National Realty Partners, giúp nhà đầu tư tham gia vào thị trường nhà cho thuê. Với số vốn chỉ từ 100 USD, nhà đầu tư có thể sở hữu một phần bất động sản cho thuê, nhận lợi nhuận định kỳ mà không phải đau đầu quản lý người thuê hay sửa chữa nhà cửa.
Bài học từ “cái bẫy lối sống”
Câu chuyện của Dogen làm dấy lên tranh luận: Liệu ông có quá tham lam, hay chỉ là nạn nhân của chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ ở Mỹ?
Ngay chính ông cũng thừa nhận mình có thể cắt giảm chi tiêu ở một số hạng mục. Tuy nhiên, đối với nhiều người thu nhập cao, việc giữ cái nhìn tổng thể là rất khó khi những khoản chi không thiết yếu liên tục tăng.
Dù có nhiều cách đầu tư và tích lũy, Dogen thừa nhận bản thân đã đánh mất sự tự do tài chính từng xây dựng suốt hàng chục năm. Từ một người “nghỉ hưu ở tuổi 34”, nay ông phải đối diện với thực tế rằng thu nhập 230.000 USD/năm cũng chưa chắc đủ để sống thoải mái tại Mỹ nếu sai lầm trong quản lý tài chính.
Vấn đề mà Dogen gặp phải không phải hiếm: rất nhiều người có thu nhập cao vẫn cảm thấy “không đủ sống” vì sa vào vòng xoáy nâng cao tiêu chuẩn sống, hay còn gọi là lifestyle creep.
Ở mức 230.000 USD/năm, nhiều gia đình ở Mỹ vẫn không thấy dư dả nếu:
Chi tiêu vượt quá khả năng; Cắt giảm đầu tư dài hạn; Mắc kẹt với khoản vay mua nhà khổng lồ; Hoặc liên tục chạy theo áp lực “phải sở hữu” để không bị tụt lại.
Các chuyên gia tài chính lưu ý rằng lập ngân sách và có cố vấn tài chính là điều quan trọng để tránh rơi vào “lối sống leo thang” - chi tiêu tăng theo thu nhập.
Các chuyên gia tài chính cũng khuyến nghị, thay vì hành động cảm tính, người trẻ – đặc biệt là những ai đang bị FOMO bất động sản – nên lập kế hoạch tài chính rõ ràng, có cố vấn chuyên nghiệp và kiềm chế cám dỗ “sở hữu bằng mọi giá”.
Câu chuyện của Dogen là lời nhắc nhở quan trọng trong bối cảnh Việt Nam: làn sóng FOMO bất động sản ngày càng lan rộng, nhiều người trẻ vay nợ gấp nhiều lần thu nhập chỉ để “kịp” mua nhà, với niềm tin rằng giá sẽ “không bao giờ giảm”.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh, ngay cả khi có thu nhập hàng trăm nghìn đô la mỗi năm, một quyết định mua nhà vội vàng cũng có thể phá hỏng cả kế hoạch tài chính.
Thông điệp rút ra là đừng để FOMO biến giấc mơ an cư thành gánh nặng tài chính suốt đời.
