Tesla lập kỷ lục mới về doanh số giao xe toàn cầu nhưng cổ phiếu vẫn giảm
Phương Đăng (theo Yahoo Finance)
03/10/2025 2:02 PM (GMT+7)
Tesla (TSLA) vừa công bố doanh số giao xe toàn cầu trong quý III vượt xa kỳ vọng của giới phân tích, trong bối cảnh khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD tại Mỹ sắp hết hạn đã thúc đẩy nhu cầu mua xe điện.
Cụ thể, Tesla cho biết đã bàn giao 497.099 xe trong quý III, vượt xa con số ước tính của Bloomberg là khoảng 439.800 xe và cao hơn mức 462.890 xe cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức kỷ lục mới trong một quý của hãng.
Ngoài ra, Tesla cho biết sản lượng toàn cầu đạt 447.450 xe và công ty đã triển khai lượng sản phẩm lưu trữ năng lượng kỷ lục 12,5 gigawatt-giờ.
Doanh số quý III bùng nổ của Tesla diễn ra song song với kết quả mạnh mẽ từ GM, Ford và Rivian, trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ tranh thủ mua xe điện trước khi chính quyền do đảng Cộng hòa dẫn dắt chấm dứt chương trình ưu đãi thuế.
Cổ phiếu Tesla mở cửa phiên giao dịch hôm thứ Năm với mức tăng vững chắc, nhưng sau đó lại giảm hơn 5%. Đối thủ Rivian (RIVN) cùng ngày đưa ra dự báo ảm đạm, nhấn mạnh bức tranh u ám của ngành xe điện khi bước vào giai đoạn không còn ưu đãi thuế liên bang.
Ngành xe điện đối mặt thử thách hậu ưu đãi
Câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là: doanh số xe điện sẽ giảm mạnh tới mức nào khi ưu đãi thuế kết thúc?
Chuyên gia phân tích Garrett Nelson của CFRA nhận định: “Dù số liệu khả quan hơn dự kiến, nhưng đây là dữ liệu mang tính quá khứ. Về phía trước, vẫn còn nhiều dấu hỏi về tác động đến lợi nhuận từ thay đổi luật liên quan đến thị trường tín chỉ phát thải và nhu cầu xe điện tại Mỹ khi không còn trợ cấp, nhất là khi Tesla chưa có mẫu xe mới nào".
Trước đó, Giám đốc điều hành Elon Musk từng cảnh báo sau báo cáo quý II rằng Tesla sẽ đối diện với “vài quý khó khăn”, do việc trì hoãn ra mắt dòng xe điện giá rẻ cho đến khi ưu đãi thuế liên bang hết hiệu lực.
Tại châu Âu, Tesla cũng đang đối mặt cạnh tranh gay gắt cùng những tác động từ quan điểm chính trị gây tranh cãi của Musk. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), số lượng đăng ký xe Tesla trong tháng 8 chỉ đạt 14.831 chiếc, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước.
Ngược lại, tổng số đăng ký xe điện trong khu vực, bao gồm Anh và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), đã tăng 26,8%, trong khi tổng đăng ký xe nói chung tăng 4,7%.
Báo động trẻ em và thanh niếu niên mắc chứng trầm cảm, Đan Mạch cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm thứ Ba cho biết chính phủ nước này sẽ tiến hành cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời cảnh báo rằng các nền tảng trực tuyến đang “đánh cắp tuổi thơ của con trẻ.”
BMW trượt dốc vì thuế quan, gặp khó ở thị trường Trung Quốc
Cổ phiếu BMW đã giảm 9% sau khi hãng xe này cắt giảm dự báo lợi nhuận hàng năm do doanh số bán hàng yếu kém tại Trung Quốc và tác động tiêu cực từ thuế quan ô tô của Tổng thống Trump.
“Đế chế Honda” tại Việt Nam lung lay trước làn sóng xe máy điện
Vị thế thống trị nhiều thập kỷ của Honda trên thị trường xe máy Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị thách thức nghiêm trọng, khi chính phủ đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi sang xe điện – một bước ngoặt có thể mang lại lợi thế lớn cho VinFast, hãng xe điện nội địa đang tăng tốc mở rộng sản xuất.
Amazon, Meta, Microsoft và Google “đốt” 320 tỷ USD cho hạ tầng AI nhưng lợi nhuận vẫn là dấu hỏi lớn
Riêng năm 2025, Amazon, Meta, Microsoft và Google có thể chi tới 320 tỷ USD – tương đương GDP của Phần Lan – chủ yếu cho hạ tầng AI. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo: Mô hình kinh doanh của AI vẫn chưa được chứng minh, và nếu doanh thu không theo kịp đầu tư, nền kinh tế toàn cầu có thể chứng kiến một “cơn vỡ bong bóng” mới.
Tesla hé lộ sản phẩm mới bí ẩn sắp tung ra thị trường, cổ phiếu lập tức tăng mạnh
Công ty xe điện Tesla đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng sau khi tung loạt video hé lộ về một sản phẩm bí ẩn, dự kiến ra mắt vào thứ Ba, ngày 7/10.
Vũ khí bí mật giúp các gã khổng lồ xe điện của Trung Quốc chinh phục thị trường Mỹ
Các tập đoàn xe điện Trung Quốc như BYD, Geely, Great Wall… được dự báo không sớm thì muộn cũng sẽ vượt qua mọi rào cản thuế quan và tiến vào chinh phục thị trường Mỹ. Giá cả chính là vũ khí bí mật của họ.
Báo động trẻ em và thanh niếu niên mắc chứng trầm cảm, Đan Mạch cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội
BMW trượt dốc vì thuế quan, gặp khó ở thị trường Trung Quốc
“Đế chế Honda” tại Việt Nam lung lay trước làn sóng xe máy điện
Amazon, Meta, Microsoft và Google “đốt” 320 tỷ USD cho hạ tầng AI nhưng lợi nhuận vẫn là dấu hỏi lớn
Riêng năm 2025, Amazon, Meta, Microsoft và Google có thể chi tới 320 tỷ USD – tương đương GDP của Phần Lan – chủ yếu cho hạ tầng AI. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo: Mô hình kinh doanh của AI vẫn chưa được chứng minh, và nếu doanh thu không theo kịp đầu tư, nền kinh tế toàn cầu có thể chứng kiến một “cơn vỡ bong bóng” mới.