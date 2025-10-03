Tesla lập kỷ lục mới về doanh số giao xe toàn cầu nhưng cổ phiếu vẫn giảm





Xe Tesla xếp hàng tại bãi đậu xe ở nhà máy Fremont, California của công ty vào ngày 5/8/2025.

Cụ thể, Tesla cho biết đã bàn giao 497.099 xe trong quý III, vượt xa con số ước tính của Bloomberg là khoảng 439.800 xe và cao hơn mức 462.890 xe cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức kỷ lục mới trong một quý của hãng.



Ngoài ra, Tesla cho biết sản lượng toàn cầu đạt 447.450 xe và công ty đã triển khai lượng sản phẩm lưu trữ năng lượng kỷ lục 12,5 gigawatt-giờ.

Doanh số quý III bùng nổ của Tesla diễn ra song song với kết quả mạnh mẽ từ GM, Ford và Rivian, trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ tranh thủ mua xe điện trước khi chính quyền do đảng Cộng hòa dẫn dắt chấm dứt chương trình ưu đãi thuế.

Cổ phiếu Tesla mở cửa phiên giao dịch hôm thứ Năm với mức tăng vững chắc, nhưng sau đó lại giảm hơn 5%. Đối thủ Rivian (RIVN) cùng ngày đưa ra dự báo ảm đạm, nhấn mạnh bức tranh u ám của ngành xe điện khi bước vào giai đoạn không còn ưu đãi thuế liên bang.

Ngành xe điện đối mặt thử thách hậu ưu đãi

Câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là: doanh số xe điện sẽ giảm mạnh tới mức nào khi ưu đãi thuế kết thúc?

Chuyên gia phân tích Garrett Nelson của CFRA nhận định: “Dù số liệu khả quan hơn dự kiến, nhưng đây là dữ liệu mang tính quá khứ. Về phía trước, vẫn còn nhiều dấu hỏi về tác động đến lợi nhuận từ thay đổi luật liên quan đến thị trường tín chỉ phát thải và nhu cầu xe điện tại Mỹ khi không còn trợ cấp, nhất là khi Tesla chưa có mẫu xe mới nào".

Trước đó, Giám đốc điều hành Elon Musk từng cảnh báo sau báo cáo quý II rằng Tesla sẽ đối diện với “vài quý khó khăn”, do việc trì hoãn ra mắt dòng xe điện giá rẻ cho đến khi ưu đãi thuế liên bang hết hiệu lực.



Tại châu Âu, Tesla cũng đang đối mặt cạnh tranh gay gắt cùng những tác động từ quan điểm chính trị gây tranh cãi của Musk. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), số lượng đăng ký xe Tesla trong tháng 8 chỉ đạt 14.831 chiếc, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, tổng số đăng ký xe điện trong khu vực, bao gồm Anh và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), đã tăng 26,8%, trong khi tổng đăng ký xe nói chung tăng 4,7%.



