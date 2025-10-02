Ông Trump siết thuế, Việt Nam vươn lên soán ngôi Trung Quốc ở thị trường nội thất Mỹ
Phương Đăng (theo Reuters)
02/10/2025 9:49 AM (GMT+7)
Tập đoàn Trayton đã ký thỏa thuận chuyển phần lớn hoạt động sản xuất đồ nội thất từ Trung Quốc sang Việt Nam ngay ngày hôm sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo lãnh đạo công ty, việc Mỹ áp thuế mới sẽ không làm thay đổi chiến lược này, Reuters cho biết.
Doanh nghiệp tầm trung này từ chối tiết lộ doanh thu, hiện xuất khẩu 70% sản phẩm sang Mỹ. Ghế sofa và ghế bành của hãng được bán dưới tên của các nhà bán lẻ lớn hoặc thương hiệu riêng Simon Li tại các chuỗi lớn như Costco.
Hôm thứ Hai, ông Trump đã ký lệnh áp thuế 25% đối với đồ gỗ nội thất nhập khẩu từ ngày 14/10, và có thể nâng lên 50% với tủ bếp, tủ trang điểm vào năm tới, cùng 30% với đồ bọc nệm. Trước đó ông từng nói thuế sẽ có hiệu lực ngay 1/10.
Trayton chịu tác động từ thuế đối với đồ bọc nệm, theo chia sẻ của nhà sáng lập kiêm CEO Simon Lichtenberg. Ông thừa nhận biên lợi nhuận có thể bị thu hẹp nhưng tin rằng phần lớn gánh nặng sẽ được người tiêu dùng Mỹ hấp thụ thông qua mức giá cao hơn.
Hiện mỗi tuần Trayton xuất khoảng 50 container từ Việt Nam sang Mỹ. “Đây vẫn là chiến lược đúng đắn”, ông Lichtenberg nói, nhấn mạnh rằng mức thuế đối với hàng xuất xứ Trung Quốc cao hơn nhiều, trong khi phần lớn đội ngũ hơn 1.000 lao động quốc tế của công ty vẫn đặt tại đây.
Trung Quốc vẫn giữ vai trò trung tâm nghiên cứu và phát triển của Trayton, đồng thời có thể trở lại sản xuất nếu Bắc Kinh giảm thuế xuất khẩu sang Mỹ, ông cho biết thêm.
“Sản xuất ở Mỹ là bất khả thi”
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi sẽ áp thuế nặng lên bất kỳ quốc gia nào không sản xuất nội thất tại Mỹ".
Nhưng CEO Lichtenberg phản bác: “Sản xuất tại Mỹ gần như là bất khả thi vì chi phí quá cao và khó tìm đủ lao động lành nghề".
Jonathan Sowter, giám đốc hãng Jonathan Charles Fine Furniture với 2.500 nhân công tay nghề cao tại Việt Nam và xuất 60 container mỗi tháng sang Mỹ cho biết công ty sẽ tìm cách mở rộng sang các thị trường khác. Ông thừa nhận biên lợi nhuận sẽ bị siết chặt và giá bán chắc chắn tăng, nhưng cũng khẳng định: “Chúng tôi không có ý định sản xuất tại Mỹ, vì lực lượng lao động hiện có không thể tái tạo ở đó".
Việt Nam có thể vượt Trung Quốc
Động thái chuyển dịch của Trayton theo sau các đối thủ Trung Quốc lớn như Man Wah Furniture và KUKA Home, những công ty đã đưa một phần năng lực sản xuất sang Việt Nam trong những năm gần đây để tránh thuế Mỹ.
Nhờ đó, theo số liệu Mỹ, Việt Nam có thể vượt Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp nội thất số 1 cho thị trường Mỹ trong năm nay.
Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu đồ nội thất trị giá gần 8,2 tỷ USD sang Mỹ, tăng tốc so với năm 2024, trong khi xuất khẩu từ Trung Quốc chậm lại còn 8,4 tỷ USD.
Mỹ hiện là thị trường lớn nhất của đồ gỗ và nội thất Việt Nam, và nhóm hàng này cũng là ngành xuất khẩu lớn thứ năm của Việt Nam sang nền kinh tế số 1 thế giới.
Ban đầu, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam bị “sốc” trước thông báo áp thuế, song Lichtenberg vẫn tỏ ra lạc quan. Ông tin rằng sản phẩm chất lượng cao của công ty sẽ giữ được sức hút với những khách hàng ít nhạy cảm về giá.
“Người tiêu dùng thường không quá nhạy cảm với giá nội thất, bởi họ chỉ mua vài năm một lần”, ông nhận định.
