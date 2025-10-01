Bữa cơm tối 120 nghìn ngày mưa bão: Chả cá hấp thì là, trứng vịt luộc chấm mắm cốt

Với 120.000 đồng, mâm cơm tối nay được gợi ý gồm: chả cá thác lác hấp thì là, trứng vịt luộc chấm nước mắm cốt, canh tập tàng nấu tôm khô và cà muối giòn chua. Một thực đơn vừa giản dị, vừa đủ chất, lại hợp với hoàn cảnh mưa gió triền miên.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng – 10.000 đồng

• Chả cá thác lác hấp thì là – 45.000 đồng

• Trứng vịt luộc chấm nước mắm cốt – 25.000 đồng

• Canh tập tàng nấu tôm khô – 30.000 đồng

• Cà muối giòn chua – 10.000 đồng

Cách thực hiện:

1. Chả cá thác lác hấp thì là

Chả cá thác lác sau khi quết dẻo được trộn cùng thì là thái nhỏ, hành lá, ít hạt tiêu cho dậy hương. Cho vào bát sứ hoặc khuôn, hấp chín. Khi ăn, cắt miếng vuông vừa ăn. Món ăn thơm nức mùi thì là, ngọt chắc thịt cá, mềm mà không ngán, rất hợp ăn với cơm nóng trong tiết trời mưa lạnh.

2. Trứng vịt luộc chấm nước mắm cốt

Trứng vịt được luộc chín tới, để lòng đỏ vừa bùi béo. Ăn kèm bát mắm cốt mặn mòi, thêm vài lát ớt cay đỏ tươi. Món ăn tuy đơn giản nhưng lại gợi nhớ hương vị quê nhà, vừa đậm đà vừa chắc bụng.

3. Canh tập tàng nấu tôm khô

Tập tàng là sự kết hợp của nhiều loại rau vườn quen thuộc như mồng tơi, rau ngót, rau dền… Tôm khô ngâm mềm, giã dập, phi thơm hành rồi nấu cùng nước sôi. Khi nước ngọt, thả rau vào, nêm nếm vừa miệng. Bát canh trong, vị ngọt thanh, điểm thêm mùi tôm khô đặc trưng, làm bữa ăn trở nên dân dã mà ấm áp.

4. Cà muối giòn chua

Cà muối vốn là món kèm quen thuộc trong bữa cơm miền Trung. Cà muối sẵn, khi ăn lấy ra rửa sơ, cắt đôi. Miếng cà giòn sần sật, vị chua mặn vừa vặn, ăn kèm cơm trắng và các món mặn thì đưa cơm vô cùng.

5. Cơm trắng

Nồi cơm dẻo thơm chính là “linh hồn” của mâm cơm, giúp gắn kết mọi hương vị lại với nhau.

Mâm cơm 120 nghìn tối nay không chỉ đơn giản ở cách chế biến mà còn chứa đựng tinh thần của người miền Trung: mộc mạc, chắc chắn, giàu tình thân. Chả cá hấp ngọt thơm, trứng vịt luộc chấm mắm cốt đậm đà, bát canh tập tàng dân dã và đĩa cà muối giòn chua, tất cả hòa quyện trên nền cơm trắng nóng hổi. Trong tiếng mưa gió ngoài hiên, cả gia đình quây quần bên mâm cơm, sẻ chia câu chuyện thường nhật, để thấy lòng bình yên, ấm áp hơn.