Hội An đánh bại loạt đối thủ trở thành điểm du lịch đường dài rẻ nhất thế giới
Phương Đăng (theo TTW)
03/10/2025 1:59 PM (GMT+7)
Hội An đã đánh bại nhiều đối thủ quốc tế để giành vị trí điểm du lịch đường dài rẻ nhất thế giới năm 2025, báo cáo mới nhất do Post Office Travel Money (Dịch vụ đổi ngoại tệ và du lịch thuộc Bưu điện Anh) công bố cho biết.
Theo TTW, Hội An gây chú ý với mức giảm 10,9% chi phí so với năm ngoái, đưa thành phố di sản này thành lựa chọn hàng đầu cho du khách Anh đang tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng hợp túi tiền. Không chỉ mức giá cả địa phương giảm và đồng Việt Nam mất giá dẫn đến tỷ giá hối đoái có lợi cho du khách cũng khiến Hội An trở thành điểm du lịch đường dài rẻ nhất năm 2025.
Giá rẻ vượt trội: 58 bảng Anh cho bữa tối 3 món
Theo báo cáo, “rổ chi tiêu chuẩn” gồm 10 mặt hàng du lịch phổ biến (như bữa tối 3 món cho 2 người kèm đồ uống) tại Hội An hiện chỉ tốn 58,81 bảng Anh (tương đương 2 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với Cape Town (Nam Phi), nơi đứng thứ hai với mức 64,28 bảng Anh.
Trên thực tế, hơn 2/3 điểm đến đường dài trong khảo sát năm nay đều ghi nhận giá giảm. Barbados và Malaysia dẫn đầu về mức giảm mạnh nhất, gần 19%. Ngược lại, Mahe (Seychelles) vẫn là điểm đến đắt đỏ nhất, với chi phí cao gấp đôi so với các điểm trong top 10.
Châu Á tiếp tục áp đảo bảng xếp hạng
Sự thống trị của khu vực Viễn Đông được thể hiện rõ: Bali (Indonesia) đứng thứ ba, bất chấp giá địa phương tăng 10,8%, nhờ đồng rupiah mất giá 11,3% so với bảng Anh. Bali đặc biệt rẻ ở mảng ẩm thực, với bữa tối 3 món cho hai người kèm rượu vang chỉ khoảng 35,48 bảng Anh.
Mombasa (Kenya) leo lên vị trí thứ tư với tổng chi phí 68,33 bảng, vượt qua Tokyo (Nhật Bản), nơi giá tăng 5,6% khiến tổng chi phí lên tới 68,61 bảng, tụt xuống vị trí thứ năm.
Hai gương mặt mới trong top 10 là Penang (Malaysia) đứng thứ bảy với 83,85 bảng và Phuket (Thái Lan) đứng thứ chín với 87,82 bảng. Colombo (Sri Lanka) cũng tăng hạng, lên thứ sáu nhờ giá giảm 5,4% (73,93 bảng). Trong khi đó, Delhi (Ấn Độ) bị tụt xuống vị trí thứ tám do giá tăng tới 14,6%, nâng chi phí lên 85,89 bảng.
Đồng bảng Anh – yếu tố quyết định sức mua
Báo cáo nhấn mạnh: sức mạnh của đồng bảng Anh đang đóng vai trò quan trọng giúp du khách Anh hưởng lợi. Dù biến động, đồng bảng vẫn mạnh hơn so với một năm trước, tăng khả năng chi tiêu ở nhiều quốc gia.
Đặc biệt, các điểm đến tại Viễn Đông và Caribbean được hưởng lợi lớn nhờ tỷ giá có lợi: Thái Lan giảm 14,1%, Malaysia giảm 18,6%, Barbados giảm tới 18,8%. Đây là cơ hội cho du khách Anh tìm kiếm kỳ nghỉ nắng ấm mùa đông với chi phí thấp.
