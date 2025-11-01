Không phải vì tiền, Amazon tiết lộ lý sốc khiến 14.000 nhân viên bị sa thải
Phương Đăng (theo CNN)
01/11/2025 10:00 AM (GMT+7)
Giám đốc điều hành Amazon, ông Andy Jassy, vừa đưa ra lời giải thích gây chú ý về lý do tập đoàn công nghệ này cắt giảm 14.000 nhân viên trong tuần qua: “Không phải vì tiền. Cũng không phải vì AI. Mà là vì văn hoá" - theo CNN.
Trong buổi công bố kết quả kinh doanh quý III hôm thứ Năm (30/10), khi được hỏi về lý do đằng sau đợt cắt giảm lớn nhất năm 2025, ông Jassy giải thích: “Đây không thực sự là vì vấn đề tài chính, và cũng chưa phải do AI – ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân nằm ở văn hoá doanh nghiệp".
Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Amazon báo cáo doanh thu quý III đạt 180 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.
Ông Jassy giải thích rằng sau nhiều năm mở rộng quy mô nhanh chóng – tăng số lượng nhân viên, văn phòng và lĩnh vực hoạt động – Amazon đã trở nên “cồng kềnh” hơn mức cần thiết.
“Khi bạn mở rộng nhanh như vậy, bạn có nhiều người hơn, nhiều tầng lớp quản lý hơn, mà đôi khi không nhận ra. Điều đó làm suy yếu tinh thần trách nhiệm của những người trực tiếp làm việc", ông Jassy nhấn mạnh.
Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), số lượng nhân viên Amazon đạt đỉnh hơn 1,6 triệu người vào năm 2021 và giảm còn khoảng 1,5 triệu vào cuối năm 2024.
“Điều đó khiến bộ máy lãnh đạo bị chậm lại. Chúng tôi muốn tiếp tục vận hành như một startup lớn nhất thế giới, và điều đó đồng nghĩa với việc phải loại bỏ những tầng nấc không cần thiết", ông Jassy nói thêm.
Nhìn chung, theo ông Jassy, việc Amazon sa thải 14.000 nhân viên – không vì thiếu tiền, mà vì muốn tái tạo “văn hoá startup” trong bộ máy khổng lồ của mình. Bởi việc loại bỏ các tầng quản lý dư thừa sẽ giúp Amazon quyết đoán và sáng tạo hơn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của kỷ nguyên AI.
Dù tin tức về việc sa thải khiến dư luận xôn xao, thị trường phản ứng tích cực với kết quả kinh doanh ấn tượng của Amazon. Cổ phiếu AMZN tăng 13% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi công ty công bố lợi nhuận vượt xa kỳ vọng và nâng dự báo chi tiêu vốn lên 125 tỷ USD trong năm 2025.
