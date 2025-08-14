TP.HCM sẽ công bố dự án đủ điều kiện cho thuê căn hộ ngắn hạn

TP.HCM có chỉ đạo mới về cho thuê căn hộ ngắn hạn

TP.HCM hiện có hơn 8.740 căn hộ tại 24 tòa nhà chung cư đang cho thuê ngắn hạn, lưu trú du lịch. Tuy nhiên, đầu năm 2025, thành phố đã ban hành quy định cấm cho thuê căn hộ để kinh doanh lưu trú du lịch. Điều này đã làm ảnh hưởng đến nhiều chủ nhà đang kinh doanh loại hình này.

Liên quan đến vấn đề trên, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hệ thống đầy đủ các quy định của Luật Nhà ở, Luật Cư trú, Luật Du lịch, các quy định pháp luật khác có liên quan đến loại hình trên.

Các đơn vị xây dựng, hệ thống quy định về phòng cháy chữa cháy; đăng ký kinh doanh; kê khai đăng ký thuế và xuất hóa đơn; điều kiện về pháp nhân, thể nhân; an ninh trật tự; Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố; quản lý đăng ký lưu trú; tiêu chuẩn kỹ thuật của căn hộ… để ban hành văn bản hướng dẫn điều kiện cần và đủ được phép sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch theo đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường xã rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch.

Sở Xây dựng cũng được chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép lập Đề án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác phục vụ phát triển kinh tế, du lịch của thành phố và đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân sinh sống tại các chung cư.

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã nhiều lần có văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng Góp ý và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 26/2025/QĐ-UBND ngày 27/2/2025 của UBND TP.HCM đối với mô hình lưu trú ngắn ngày trong nhà chung cư theo ứng dụng Airbnb. Mục đích để vừa tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, vừa bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và cư dân trong nhà chung cư.