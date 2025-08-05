Thị trường căn hộ ven TP.HCM đón nhiều dự án mới sau sáp nhập

Thị trường căn hộ giáp ranh TP.HCM đón nguồn cung mới

Những năm qua, nguồn cung nhà ở tại Đồng Nai luôn đứng sau tỉnh Bình Dương và TP.HCM nhưng lại có lợi thế về giá bất động sản còn mềm hơn so với hai khu vực này.

Tuy nhiên, địa bàn tỉnh Đồng Nai lại sở hữu tiềm năng rất lớn về hạ tầng. Theo đó, các dự án trọng điểm gồm Vành đai 2, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành, tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên – Đồng Nai)… đang trên đà về đích đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực tăng trưởng vượt bậc.

Đáng chú ý, gần đây, khi các địa phương sáp nhập thì thị trường bất động sản Đồng Nai cũng đang tăng tốc bám sóng, đặc biệt là phân khúc căn hộ. Các chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản Đồng Nai đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư và khách hàng an cư nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đầu tư đồng bộ và đang vào giai đoạn "nước rút".

Thị trường căn hộ giáp ranh TP.HCM đang tăng nhiệt. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com cho biết thời gian qua, kế hoạch sáp nhập, hợp nhất tỉnh là một vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm. Trong đó, thị trường các tỉnh giáp ranh siêu đô thị TP.HCM đang được nhiều người hướng tới, chuyển hướng đầu tư.

Ghi nhận của PV Thế Giới Tiếp Thị Online, thị trường bất động sản Đồng Nai đang dần tăng nhiệt. Một số chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản tại Đồng Nai tận dụng sức nóng hạ tầng và sức mua đang tăng nhịp đã bắt đầu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Đơn cử, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) cùng đơn vị phân phối Eximrs đã triển khai giới thiệu dự án căn hộ Fresia Riverside (Biên Hoà, Đồng Nai) ra thị trường với giá bán từ 1,79 tỷ đồng/căn. Dự án gồm 1.153 căn hộ, tọa lạc ngay mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa được đánh giá là mang cơ hội gia tăng giá trị từ các dự án hạ tầng lân cận. Ngoài ra, dự án trên sẽ được quản lý vận hành bởi Altara Hospitality Group - thành viên hệ sinh thái Eco Business System mang đến trải nghiệm sống chất lượng cho cư dân.

Khách hàng quan tâm đến bất động sản ven TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Hay dự án căn hộ khác là FIATO Airport City (thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch) của Thang Long Real Group cũng tiếp tục chào bán giai đoạn tiếp theo với giá từ 36 triệu đồng/m2. Dự án được kỳ vọng cải thiện nguồn cung căn hộ thị trường. Ngoài ra, dự án khu dân cư Spring Village Nhơn Trạch quy mô hơn 18ha gồm nhiều sản phẩm trong đó có căn hộ cũng đang sắp được giới thiệu đến thị trường.

Theo một số chuyên gia, tỉnh Đồng Nai với những yếu tố khách quan như quỹ đất, chính sách quy hoạch, hạ tầng giao thông và sự thay đổi trong nhu cầu của người mua đang tạo động lực cho nhà đầu tư bất động sản tại TP.HCM dịch chuyển về vùng ven. Việc hạ tầng được đầu tư đồng bộ thu hút rất lớn nhu cầu cư dân, người dân có nhu cầu ở thực.