Ngành điện lên phương án phục vụ người dân phía Nam dịp lễ 30/4-1/5

Không cắt điện 21 tỉnh thành phía Nam dịp lễ 30/4

Ngày 23/4, trao đổi với PV Thế Giới Tiếp Thị, ông Bùi Quốc Hoan- Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết đơn vị đã lên kế hoạch nằm phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.

Ông Hoan cho biết, dịp lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu sử dụng điện của người dân dự kiến tăng cao. Trước tình hình trên, để phục vụ nhu cầu người dân, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, các đơn vị điện lực trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam sẽ không thực hiện các công tác ngừng, giảm cung cấp điện trong dịp cao điểm.

Cụ thể, các đơn vị sẽ không thực hiện các công tác ngừng, giảm cung cấp điện trong giai đoạn từ 0 giờ ngày 30/4 đến 24 giờ ngày 4/5, trừ trường hợp xử lý sự cố.





Các Công ty Điện lực kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục các dịp lễ trong tháng 4/2024. Ảnh: EVNSPC

Theo ông Hoan, để chuẩn bị cho dịp cao điểm, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Cụ thể, các đơn vị tăng cường kỷ luật vận hành đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong các ngày nghỉ lễ và phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội do địa phương tổ chức.

Bên cạnh đó, EVNSPC và các đơn vị thành viên tổ chức trực lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện, đảm bảo vận hành hệ thống SCADA, đảm bảo hệ thống mạng máy tính, thông tin liên lạc ổn định, liên tục 24/24 giờ trong các ngày lễ.

Các công ty điện lực được yêu cầu kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp lễ, chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất nước sạch, tưới tiêu chống hạn mặn.

Điện lực các tỉnh phía Nam ứng trực 24/24 giờ đảm bảo cung cấp điện kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ảnh: EVNSPC

"Đặc biệt, nhiệm vụ cực lỳ quan trọng là đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng trên địa bàn quản lý, cung cấp điện như: trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch. Song song đó, đơn vị ngành điện chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho người dân, các cơ quan", lãnh đạo EVNSPC cho hay.