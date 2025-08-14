Bitcoin lập kỷ lục mới với kỳ vọng về Fed, chuyên gia dự đoán bất ngờ cho giới đầu tư
V.N (Theo Reuters)
14/08/2025 2:12 PM (GMT+7)
Bitcoin đã lập kỷ lục mới vào thứ Năm 14/8 khi kỳ vọng ngày càng tăng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cộng hưởng với lực đẩy từ các cải cách tài chính mới công bố.
Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường tăng tới 0,9% lên 124.002,49 USD trong phiên giao dịch sáng tại châu Á, vượt qua đỉnh cũ lập hồi tháng 7. Trong ngày, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai là ether cũng chạm mức 4.780,04 USD, cao nhất kể từ cuối năm 2021.
Chuyên gia phân tích thị trường của IG, Tony Sycamore, cho biết đợt tăng giá này của Bitcoin được thúc đẩy bởi khả năng Fed cắt giảm lãi suất trở nên chắc chắn hơn, hoạt động mua vào bền bỉ của các tổ chức, cùng các động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm nới lỏng đầu tư vào tài sản số.
“Về kỹ thuật, nếu duy trì bứt phá trên 125.000 USD, Bitcoin có thể vươn tới mốc 150.000 USD” - ông cho biết.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Bitcoin đã tăng gần 32% nhờ những thắng lợi pháp lý mà ngành này chờ đợi từ lâu, sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Trump tự gọi mình là “tổng thống tiền mã hóa” và gia đình ông cũng đã có nhiều bước tiến vào lĩnh vực này trong năm qua.
Một sắc lệnh hành pháp được ký tuần trước đã mở đường cho phép đưa tài sản số vào các tài khoản hưu trí 401(k), phản ánh môi trường pháp lý tại Mỹ ngày càng thuận lợi hơn cho ngành tiền mã hóa.
Trong năm 2025, tiền mã hóa tại Mỹ đã đạt được hàng loạt thắng lợi về quy định, bao gồm thông qua luật về stablecoin và việc Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) điều chỉnh khung pháp lý để thích ứng với loại tài sản này.
Sự bùng nổ của Bitcoin cũng kéo theo làn sóng tăng giá rộng hơn của thị trường tiền mã hóa trong vài tháng qua, bất chấp những tác động từ chính sách thuế quan diện rộng của Trump. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã tăng vọt lên hơn 4,18 nghìn tỷ USD, so với khoảng 2,5 nghìn tỷ USD vào tháng 11/2024, khi Trump thắng cử tổng thống Mỹ.
Sắc lệnh mới ký tuần trước cũng có thể mang lại lợi ích cho các nhà quản lý quỹ như BlackRock và Fidelity, vốn đang vận hành các quỹ ETF tiền mã hóa. Tuy nhiên, việc đưa tiền mã hóa vào tiết kiệm hưu trí vẫn tiềm ẩn rủi ro, do loại tài sản này thường biến động mạnh hơn nhiều so với cổ phiếu và trái phiếu - những công cụ mà các nhà quản lý quỹ truyền thống vẫn dựa vào cho các tài khoản này.
