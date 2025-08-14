Giá vàng hôm nay 14/8 tại thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 14/8: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC lại vượt mốc 124 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tính đến 7h00 sáng, giá vàng hôm nay 14/8, cụ thể là giá vàng miếng SJC trong nước tăng cao so với hôm qua.

Giá vàng miếng được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với mức giá ngày hôm qua.



Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 116,5 – 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá này được DOJI tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo tín Minh Châu niêm yết giá ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhà vàng này giữ nguyên giá giao dịch ở cả 2 chiều mua bán so với với mức giao dịch hôm qua. Chênh lệch 2 chiều mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14/8 trên thị trường thế giới

Theo Kitco, lúc 7h00 sáng 14/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 3.364,02 USD/ounce, tăng 28,43 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 107,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Tin hot thị trường ngày 14/8: Đề nghị siết quản lý thuế việc cho thuê nhà, mặt bằng, dịch vụ lưu trú

Diễn biến tích cực này chủ yếu đến từ đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm, hỗ trợ giá vàng.

Ngoài ra, dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ ở mức thấp, kết hợp với báo cáo việc làm yếu, đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong phần còn lại của năm.

Cụ thể:

Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 3.362,92 USD/ounce.

Giá vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn COMEX tăng 0,4% lên 3.412,20 USD/ounce.

Fed chịu áp lực giảm lãi suất

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com, nhận định: “Kỳ vọng Fed giảm lãi suất đã được củng cố sau khi CPI ổn định và thị trường lao động suy yếu. Điều này hỗ trợ mạnh cho giá vàng.”

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá 97% khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 9. Ngoài ra, việc Mỹ và Trung Quốc vừa gia hạn thêm 90 ngày ngừng áp thuế cũng giúp giảm áp lực lên kinh tế toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng.



Các kim loại quý khác biến động trái chiều

Cùng xu hướng tăng của vàng, giá bạc giao ngay tăng mạnh 1,6% lên 38,48 USD/ounce. Ngược lại:

Bạch kim giảm nhẹ 0,1% xuống 1.335,19 USD/ounce.

Paladi tăng 0,1% lên 1.129,89 USD/ounce.

Điều này cho thấy dòng vốn đang ưu tiên chảy vào vàng và bạc – những kênh trú ẩn truyền thống – trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị.

Triển vọng giá vàng: Dễ điều chỉnh ngắn hạn, tiềm năng bứt phá dài hạn

Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg Intelligence, vàng đang duy trì vững trên vùng hỗ trợ quan trọng 3.300 USD/ounce. Về kỹ thuật, đây là nền tảng cho khả năng tăng giá mạnh trong thời gian tới.

Ông Fawad Razaqzada (City Index và FOREX.com) cho rằng: “Nếu giá vượt qua mốc kháng cự 3.400 USD/ounce, yếu tố thúc đẩy có thể xuất phát từ biến động địa chính trị hơn là dữ liệu kinh tế".

Vàng dự báo sẽ chạm mức 3.700 USD/ounce giữa năm sau, USD chịu áp lực giảm giá

Ông nhấn mạnh dù triển vọng dài hạn tích cực, giá vàng trong ngắn hạn có thể đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ nếu thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh. Tuy nhiên, nếu chứng khoán Mỹ điều chỉnh, vàng có thể vọt lên 4.000 USD/ounce, tương đương 128 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng: Áp lực chốt lời xen lẫn kỳ vọng tăng giá

Thị trường vàng hiện vẫn chịu áp lực bán chốt lời, nhất là khi Mỹ đang tiến gần hơn tới các thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, yếu tố bất ổn chưa hề biến mất.

Trên mặt trận địa chính trị, xung đột tại Ukraine tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngày 12/8, Nhà Trắng đã hạ thấp kỳ vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất sau những tuyên bố mới nhất của ông Trump đã giúp giá vàng tăng nhanh. Đồng USD có xu hướng suy yếu trong trung và dài hạn, tạo thêm lực đỡ cho kim loại quý.

Nhiều tổ chức tài chính, trong đó có Ngân hàng ING (Hà Lan), dự báo giá vàng sẽ sớm vượt 3.400 USD/ounce, thậm chí có thể chạm 3.500 USD/ounce trong quý I năm tới. Các chuyên gia nhận định ngưỡng 3.300 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ mạnh, đặc biệt khi nhiều quốc gia vẫn tranh thủ mua vào mỗi khi giá điều chỉnh giảm.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 14/8 tăng nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, thị trường vàng trong nước vẫn đối mặt với chênh lệch giá quá cao so với thế giới, khiến nhà đầu tư lướt sóng chịu nhiều rủi ro. Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì chạy theo biến động ngắn hạn, nhà đầu tư nên coi vàng là kênh phòng ngừa rủi ro trong danh mục dài hạn, đồng thời theo dõi sát các yếu tố kinh tế – chính trị toàn cầu để có quyết định phù hợp.