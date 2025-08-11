Giá vàng hôm nay 11/8 tại thị trường trong nước: Vàng miếng SJC vẫn neo trên đỉnh 124,4 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tính đến 6h00 sáng nay, giá vàng hôm nay 11/8, cụ thể là giá vàng miếng trong nước vẫn ở mức kỷ lục 124,4 triệu.

Giá vàng hôm nay 11/8: Vàng vẫn giữ giá ở mức đỉnh, nhưng nguy cơ biến động khó lường

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 9/8.



Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua, mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá này được DOJI giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC duy trì ổn định ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo tín Minh Châu niêm yết giá ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhà vàng này không thay đổi về giá ở cả 2 chiều mua bán so với với mức giao dịch hôm qua.



Giá vàng hôm nay 11/8 trên thị trường quốc tế vẫn neo ở vùng cao, duy trì quanh mức 3.397,26 USD/ounce, không thay đổi so với phiên liền trước nhưng đã tăng mạnh 36,93 USD/ounce so với đầu tuần. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,56 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).



Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến những biến động đáng chú ý. Nguyên nhân chính là tin đồn Mỹ sẽ áp mức thuế 39% đối với vàng thỏi nhập khẩu từ Thụy Sĩ, xuất hiện vào chiều 8/8 (theo giờ Việt Nam).

Thông tin này ngay lập tức kích hoạt làn sóng mua vào mạnh mẽ, đẩy giá vàng giao ngay vượt mốc kháng cự quan trọng 3.400 USD/ounce. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Dù vậy, giá vàng chỉ giảm nhẹ trước khi phục hồi trở lại và duy trì quanh mốc 3.400 USD/ounce đến cuối tuần.

Trước đó, giá vàng mở cửa tuần ở mức 3.360,52 USD/ounce, dao động trong biên độ 3.345 - 3.396 USD/ounce do lực mua - bán giằng co. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường đang khá nhạy cảm với các yếu tố chính trị - thương mại toàn cầu.

Phân tích kỹ thuật: Phe mua vẫn vững vàng

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy giới chuyên gia đã quay lại xu hướng lạc quan, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì niềm tin vào triển vọng ngắn hạn.

James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com, cho biết: “Tôi đã giữ quan điểm tăng giá trong thời gian dài và hiện chưa thấy lý do để thay đổi. Mức 3.435 USD/ounce rất đáng chú ý vì đã được kiểm định ba lần trong tháng 5, 6 và 7 mà không bị phá vỡ hoàn toàn, cho thấy phe mua vẫn rất vững vàng”.

Stanley cũng lưu ý ngưỡng quan trọng tiếp theo là 3.500 USD/ounce – từng được thử thách hồi tháng 4. Ông kỳ vọng lần kiểm tra tiếp theo sẽ đến sau một xu hướng tăng đều đặn, thay vì một cú bứt phá quá nhanh dễ dẫn tới chững lại.

Lãi suất Mỹ – biến số lớn cho giá vàng

Bên cạnh câu chuyện thuế quan, yếu tố lãi suất Mỹ vẫn đóng vai trò quan trọng. Nhiều chuyên gia nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, có thể tới 0,5 điểm phần trăm.

Việc giảm lãi suất thường hỗ trợ vàng do làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, nếu đồng USD mạnh lên hoặc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, áp lực bán có thể xuất hiện, khiến giá vàng suy yếu.

Theo Ole Hansen (Ngân hàng Saxo), giá vàng giao ngay vẫn “mắc kẹt” trong vùng 3.380 - 3.450 USD/ounce kể từ tháng 4. Chỉ khi vượt qua ngưỡng 3.450 USD, thị trường mới xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Tác động từ tin thuế vàng Thụy Sĩ

Stephen Innes (SPI Asset Management) đánh giá việc Mỹ áp thuế vàng Thụy Sĩ, nếu xảy ra, sẽ nằm trong chiến lược “Nước Mỹ trên hết” – vừa tăng thu ngân sách, vừa thay đổi cách nhìn nhận của thế giới về vàng như tài sản trú ẩn an toàn.

Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 trên sàn Comex đã lập kỷ lục mới 3.534 USD/ounce, chênh lệch với giá giao ngay London tăng từ 40 USD lên hơn 100 USD chỉ trong một tuần – phản ánh sự bất ổn.

Tuy nhiên, Sean Lusk (Walsh Trading) cho rằng nếu thị trường thực sự lo ngại về thuế 39%, giá vàng Comex đã phải tăng mạnh hơn. Điều này củng cố nhận định tin đồn đã bị điều chỉnh và không tạo cú sốc dài hạn.

Adrian Day (Adrian Day Asset Management) thậm chí nghiêng về khả năng đây chỉ là sự hiểu nhầm trong cách phân loại vàng chịu thuế.

Dự báo giá vàng tuần tới

Theo khảo sát mới nhất, 60% chuyên gia dự đoán giá vàng tăng trong tuần tới, chỉ 10% cho rằng giảm, còn lại 30% nhận định đi ngang. Khảo sát trực tuyến với 188 nhà đầu tư cá nhân cũng cho kết quả tương tự: 69% dự báo giá tăng, 12% dự báo giảm và 19% cho rằng tích lũy.

Eugenia Mykuliak (B2PRIME Group) nhấn mạnh thuế quan chỉ là một trong nhiều yếu tố hỗ trợ vàng. Bối cảnh lạm phát Mỹ tăng, thị trường lao động chậm lại và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Jim Wyckoff (chuyên gia phân tích kim loại quý) dự báo giá sẽ duy trì xu hướng tăng nhờ các tín hiệu kỹ thuật tích cực và đà hồi phục của phe mua.

Trong bối cảnh giá vàng trong nước tăng nóng hơn thế giới, mức chênh lệch giữa vàng SJC và vàng quốc tế đã gần 13 triệu đồng/lượng. Nếu Ngân hàng Nhà nước ban hành biện pháp điều tiết nhằm tăng nguồn cung, giá vàng trong nước có thể giảm nhiệt.

Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, tránh mua đuổi ở vùng giá cao. Với những người muốn nắm giữ vàng dài hạn, vàng nhẫn có thể là lựa chọn hợp lý hơn nhờ chênh lệch giá thấp và thanh khoản tốt.

Giá vàng hôm nay 11/8 đang giữ vững vùng cao nhưng chưa bứt phá rõ ràng. Các yếu tố như chính sách thuế Mỹ, kỳ vọng Fed hạ lãi suất và diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu sẽ tiếp tục chi phối thị trường. Trong nước, SJC vẫn dẫn dắt xu hướng tăng nhưng chênh lệch giá và nguồn cung hạn chế đang tiềm ẩn rủi ro.