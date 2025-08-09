Giá vàng hôm nay 9/8: Tăng cao chót vót, vàng miếng SJC lập kỷ lục sát mốc 125 triệu đồng
V.A
09/08/2025 7:35 AM (GMT+7)
Giá vàng hôm nay 9/8 trong nước vàng SJC tăng mạnh hơn nửa triệu đồng mỗi lượng, vọt lên đỉnh cao kỷ lục chưa từng có 124,4 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 9/8 tại thị trường trong nước
Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 9/8 tại thị trường trong nước được niêm yết như sau:
Đối với giá vàng miếng
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 7/8 hôm qua.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,6-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn hôm nay 9/8 đa phần ổn định, trừ vàng nhẫn thương hiệu SJC và Phú Quý.
Cụ thể, SJC thu mua vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.
PNJ thu mua vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.
Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 117 – 120 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Giá vàng hôm nay 9/8 tại thị trường thế giới: Tăng mạnh, tiến sát mốc 3.400 USD/ounce trước những biến động mới
Giá vàng thế giới sáng 9/8 tiếp tục duy trì đà tăng, áp sát ngưỡng tâm lý quan trọng 3.400 USD/ounce trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ và các tín hiệu kinh tế kém khả quan.
Theo Kitco, lúc 4h00 sáng 9/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay 9/8, vàng giao ngay đứng ở mức 3.390,84 USD/ounce, tăng 3,26 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.400 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,35 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).
Giá vàng tương lai tại Mỹ cũng lập đỉnh mới trong lịch sử, khi hợp đồng giao tháng 12 tăng 1,4% lên 3.502,90 USD/ounce, từng chạm mức kỷ lục 3.534,10 USD.
Nguyên nhân chính của đà tăng này đến từ thông tin Mỹ áp thuế nhập khẩu mới với hai loại vàng thỏi phổ biến nhất trên thị trường: loại 1 kg và 100 ounce. Quy định này, có hiệu lực từ ngày 31/7, khiến giá vàng tương lai tại New York cao hơn hơn 100 USD so với giá vàng giao ngay.
Mỹ áp thuế mới với vàng thỏi – Tác động lan rộng
Theo Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), mã HS chính xác cho vàng thỏi 1 kg và 100 ounce là 7108.13.5500, không còn thuộc danh mục miễn thuế như trước đây (mã 7108.12.10). Điều này đồng nghĩa, các lô hàng vàng nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu thuế, đẩy giá tại thị trường Mỹ cao hơn đáng kể so với London.
Chuyên gia Giovanni Staunovo (Ngân hàng UBS) nhận định, dù thay đổi này chưa ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng với các lô hàng xuất khẩu từ thời điểm này, giá vàng tại Mỹ sẽ gồm giá London cộng thêm thuế nhập khẩu.
Susannah Streeter (Hargreaves Lansdown) cho rằng, đợt tăng giá vàng gần đây cho thấy ngay cả tài sản trú ẩn an toàn cũng có thể biến động mạnh dưới tác động của các chính sách thuế phức tạp.
Dự báo giá vàng tháng 8: Khả năng vượt mốc 3.600 USD/ounce
Các tổ chức tài chính lớn như Tierra, Goldman Sachs và UBS dự báo giá vàng thế giới trong tháng 8 sẽ dao động 3.420 – 3.520 USD/ounce. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá có thể vượt 3.600 USD/ounce.
Một yếu tố quan trọng hỗ trợ vàng là dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém khả quan. Trong tuần kết thúc 2/8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới là 226.000 đơn, cao hơn dự báo 220.000 đơn. Điều này làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.
Phản ứng nhanh của giá vàng trước thông tin này cho thấy thị trường đang nhạy cảm với các tín hiệu kinh tế tiêu cực. Nếu số liệu tiếp tục xấu, vàng hoàn toàn có thể vượt mốc 3.400 USD/ounce.
Trung Quốc tiếp tục gom vàng
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua thêm 60.000 ounce vàng trong tháng 7, nâng tổng dự trữ lên 73,96 triệu ounce. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp PBOC tăng mua, nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào USD.
Theo Tim Waterer (KCM Trade), trong bối cảnh Mỹ đưa ra các đe dọa thuế quan mới, giới đầu tư đang tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, đẩy giá tiến gần mốc 3.400 USD/ounce.
Yếu tố vĩ mô hỗ trợ giá vàng:
Báo cáo của WisdomTree chỉ ra nhiều yếu tố có thể tiếp tục đẩy giá vàng lên cao:
Áp lực chính trị lên Fed, khiến lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.
Nguy cơ lạm phát kèm suy thoái nếu Fed buộc phải nới lỏng chính sách quá mức.
Khả năng Mỹ chủ động làm suy yếu USD để giảm gánh nặng nợ công.
WisdomTree thậm chí dự báo, nếu Mỹ theo đuổi chính sách phá giá USD một cách rõ ràng, giá vàng có thể đạt 5.355 USD/ounce vào cuối tháng 6/2026.
Với sự kết hợp của các yếu tố: chính sách thuế mới của Mỹ, tín hiệu suy yếu của thị trường lao động, hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương và bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, giá vàng hôm nay 9/8 tiếp tục duy trì sức nóng. Giới phân tích cho rằng, nếu các yếu tố hỗ trợ vẫn hiện hữu, vàng hoàn toàn có thể sớm chinh phục mốc 3.400 USD/ounce và hướng tới những kỷ lục mới trong thời gian tới.
