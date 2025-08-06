Giá vàng hôm nay 6/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tính đến 6h sáng nay, giá vàng hôm nay 6/8, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh sát mức kỷ lục.



Giá vàng hôm nay 6/8: Tăng sốc, vàng miếng SJC sắp chạm đỉnh lịch sử

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên giao dịch hôm qua.



Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng 500.000 - 700.000 đồng/lượng so với sáng qua, niêm yết ở mức cao nhất là 120,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 116,7 – 119,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

PNJ và DOJI cùng giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng nhẫn ở cả hai chiều thêm 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Một nhà vàng trong nước "chơi lớn" bán không giới hạn vàng nhẫn

Theo thông tin từ bộ phận chăm sóc khách hàng trên website và fanpage chính thức của nhà vàng Bảo Tín Minh Châu, chiều nay, các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp mở bán nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long theo nhu cầu, không giới hạn số lượng mua.

Trong khi đó, vàng miếng chưa có hàng để bán. Bộ phận chăm sóc khách hàng này cũng lưu ý, thông báo này chỉ áp dụng tại thời điểm khách hàng nhắn tin qua boxchat trực tuyến.

Hiện Bảo Tín Minh Châu Doanh chưa hỗ trợ đặt hàng online, tiếp tục áp dụng hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khi đến giao dịch, khách hàng cần mang theo căn cước công dân (CCCD).

Giá vàng hôm nay 6/8 trên thế giới: Tăng lên đỉnh gần hai tuần, kỳ vọng Fed hạ lãi suất thúc đẩy đà tăng

Giá vàng hôm nay 6/8 duy trì đà tăng và chạm mức cao nhất trong gần hai tuần qua, khi giới đầu tư tiếp tục đặt kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với những biến động chính trị tại Mỹ.



Chốt phiên giao dịch ngày 5/8, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên 3.380 USD/ounce – mức cao nhất kể từ ngày 24/7. Giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đạt 3.435 USD/ounce.

Bước sang sáng nay 6/8 (giờ Việt Nam), thị trường vàng tiếp tục ổn định. Lúc 7h05, giá vàng hôm nay 6/8, vàng giao ngay đi ngang ở mức 3.382 USD/ounce, theo số liệu từ Kitco. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 nhích nhẹ 0,1%, lên mức 3.438 USD/ounce.

USD giảm giá, hỗ trợ cho vàng

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên, qua đó giúp vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Động thái này làm gia tăng lực mua vàng trên thị trường quốc tế.



Giới đầu tư hiện đang định giá khả năng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, với đợt đầu tiên dự kiến bắt đầu từ tháng 9. Động thái này xuất hiện sau khi báo cáo việc làm tháng 6 được công bố cuối tuần qua cho thấy tình hình thị trường lao động không mấy khả quan.

Ngay sau báo cáo việc làm gây thất vọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định sa thải lãnh đạo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) – một hành động tạo thêm sự bất ổn trong bộ máy kinh tế, từ đó càng làm gia tăng nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn như vàng.

Ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cho biết: "Thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng từ hàng loạt dữ liệu kinh tế đáng chú ý cùng với việc chính quyền Trump thay đổi nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực thống kê lao động. Hai yếu tố này hỗ trợ đà tăng của vàng và cho thấy giá trị lưu trữ của đồng USD đang bị suy yếu".

Vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn giữa bất ổn

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị, vàng vẫn duy trì vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Đặc biệt, trong môi trường lãi suất thấp hoặc sắp được cắt giảm như hiện nay, vàng càng trở nên hấp dẫn hơn do nó không tạo ra lợi suất như các công cụ tài chính khác.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đang chuẩn bị công bố người thay thế tạm thời cho thống đốc Fed Adriana Kugler, người vừa đệ đơn từ chức vào ngày 1/8. Ông cũng sẽ sớm công bố ứng viên chính thức cho vị trí Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới – những thông tin được thị trường theo dõi sát sao.



Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý trong phiên giao dịch mới nhất:

Giá bạc giao ngay tăng mạnh 1,2%, đạt 37,85 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng một tuần.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures nhận định:

“Tôi lạc quan với bạc hơn vàng vào thời điểm này. Nếu bạc vượt mốc 40 USD/ounce, mức kháng cự tiếp theo có thể lên tới 42 USD.”

Ngược lại, giá bạch kim giảm 1%, xuống còn 1.316,35 USD/ounce, trong khi palladium giảm sâu 2,1%, còn 1.181 USD/ounce.

Một nguyên nhân ảnh hưởng đến thị trường palladium là đề xuất từ công ty khai thác Sibanye-Stillwater của Nam Phi, yêu cầu Mỹ áp thuế nhập khẩu với palladium từ Nga nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa bền vững.

Dự báo giá vàng còn tăng trong thời gian tới

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động địa chính trị và kinh tế ngày càng phức tạp. Trường hợp xảy ra tình trạng đình lạm (kết hợp giữa lạm phát và tăng trưởng chậm), vàng sẽ càng được xem là nơi trú ẩn lý tưởng.

Tuy nhiên, nếu thương mại toàn cầu khởi sắc và lợi suất trái phiếu tăng trở lại, vàng có thể mất đi phần nào sức hấp dẫn, nhất là trong mắt các nhà đầu tư ưa mạo hiểm. Ngoài ra, nếu các ngân hàng trung ương giảm nhu cầu mua vào vàng, điều này cũng có thể tạo áp lực khiến giá vàng giảm.



Tập đoàn tài chính Citi mới đây đã nâng dự báo giá vàng trong 3 tháng tới lên 3.500 USD/ounce, mức dự báo cao hơn đáng kể so với những nhận định được đưa ra hồi tháng 6.



Citi cũng mở rộng khoảng dự báo giá vàng lên từ 3.300 đến 3.600 USD/ounce. Ngân hàng này cho biết, nhu cầu vàng đã tăng hơn 33% kể từ giữa năm 2022, chủ yếu nhờ:

Lượng tiền đầu tư đổ vào vàng tăng.

Mua vào từ các ngân hàng trung ương.

Nhu cầu trang sức giữ vững ổn định.

Điều này đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt so với quan điểm bi quan chỉ cách đây chưa đầy hai tháng.

