Giá vàng hôm nay 8/8 tại thị trường trong nước: Ổn định ở mức cao

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 8/8, giá vàng miếng trong nước tăng vượt mốc 124 triệu, cụ thể mức giá được niêm yết tại một số doanh nghiệp lớn như sau:

Giá vàng hôm nay 8/8: Một nhà vàng duy nhất điều chỉnh vàng miếng SJC tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-124,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 6/8 hôm qua.



Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá này được DOJI giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC duy trì ổn định ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo tín Minh Châu niêm yết giá ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhà vàng này không thay đổi về giá ở cả 2 chiều mua bán so với với mức giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay 8/8 trên thế giới: Tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h ngày 8/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.389,08 USD/ounce, tăng 17,39 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 111,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Đây là mức giá cao nhất trong hơn hai tuần qua, phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu.

Nhu cầu tài sản an toàn tăng mạnh

Giá vàng thế giới bật tăng nhờ sự kết hợp của hai yếu tố: căng thẳng thương mại và tín hiệu hạ lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng 0,52% lên mức cao nhất kể từ ngày 23/7.

Giá vàng tương lai tại Mỹ cũng tăng gần 0,7%, đạt 3.455,60 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu cao hơn đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia, bao gồm Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ. Động thái này buộc các đối tác thương mại phải đàm phán lại thỏa thuận, làm gia tăng lo ngại về xung đột thương mại toàn cầu.

Song song đó, số liệu mới cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng, cho thấy thị trường lao động đang chậm lại. Đây là yếu tố củng cố kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.

Tác động từ chính sách tiền tệ toàn cầu

Không chỉ Fed, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng vừa quyết định hạ lãi suất cơ bản 0,25%, từ 4,25% xuống 4,00%. Trong số 9 thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ, 5 người ủng hộ giảm lãi suất, 4 người muốn giữ nguyên.

Giới phân tích nhận định, lãi suất giảm sẽ khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời cố định như trái phiếu hoặc tiền gửi ngân hàng.

Tuần trước, dữ liệu việc làm yếu đã khiến thị trường nâng xác suất Fed cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng tới lên hơn 91%. Một số quan chức Fed thậm chí cho rằng cần hai lần giảm lãi suất trong năm nay để hỗ trợ nền kinh tế.



Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể:

Giá bạc giao ngay: tăng 1,5% lên 38,40 USD/ounce, cao nhất kể từ 25/7.

Bạch kim: tăng nhẹ 0,2% lên 1.335,60 USD/ounce.

Palladium: bật mạnh 2,5% lên 1.159,93 USD/ounce.

Theo khảo sát tháng 7 của Reuters, lo ngại về thương mại toàn cầu và gánh nặng nợ công đang thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản an toàn, trong đó vàng là lựa chọn hàng đầu. Trung bình, 40 chuyên gia và nhà giao dịch dự báo giá vàng năm nay có thể đạt 3.220 USD/ounce, tăng so với mức 3.065 USD của khảo sát trước.



Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, dù đã hạ dự báo về lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương trong năm nay, nhưng xu hướng dài hạn vẫn là tăng nắm giữ vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào USD.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tháng 7 đã nâng lượng dự trữ vàng lên 73,96 triệu ounce, tăng nhẹ so với tháng 6.

Giá trị dự trữ vàng cũng tăng từ 242,93 tỷ USD lên 243,99 tỷ USD.

Bloomberg cho biết, kho vàng tại Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã đạt mức kỷ lục, với hơn 36 tấn vàng được đăng ký giao dịch hợp đồng tương lai. Chiến lược phổ biến của các ngân hàng và nhà giao dịch là mua vàng giao ngay giá thấp, sau đó giao vào kho để bù đắp hợp đồng bán tương lai, qua đó chốt lời.

Triển vọng giá vàng

Các chuyên gia của WisdomTree chỉ ra 5 yếu tố vĩ mô có thể đẩy giá vàng lên những đỉnh cao mới, trong đó việc nới lỏng tiền tệ tại Mỹ và đồng USD suy yếu là yếu tố quan trọng nhất.

Sau khi lập đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce vào tháng 4, giá vàng hiện dao động trong khoảng 3.180 – 3.400 USD. WisdomTree dự báo giá có thể chạm 3.850 USD vào quý II/2026, và thậm chí vượt 5.355 USD nếu USD mất giá mạnh.

Giá vàng hôm nay 8/8 tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn hai tuần nhờ sự kết hợp của căng thẳng thương mại, tín hiệu hạ lãi suất từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Triển vọng giá vàng vẫn được đánh giá tích cực, nhưng biến động ngắn hạn sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ sắp tới.