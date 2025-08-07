Giá vàng hôm nay 7/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 7/8, cụ thể là giá vàng miếng SJC tăng nhẹ chiều mua.

Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng miếng SJC tăng sát mốc 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với chốt ngày 6/8 hôm qua.



Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, vào sáng nay, giá loại vàng này giữ ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng đi ngang so với hôm qua, hiện giao dịch ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua, hiện giao dịch ở ngưỡng 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch bằng giá hôm qua, hiện niêm yết ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



Giá vàng hôm nay 7/8 trên thế giới: Giảm nhẹ sau ba phiên tăng do nhà đầu tư chốt lời

Giá vàng hôm nay 7/8 quay đầu giảm nhẹ sau ba phiên tăng liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời của giới đầu tư, trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát các diễn biến liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và chính sách lãi suất sắp tới.



Theo cập nhật từ Kitco lúc 6h30 ngày 7/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.377,04 USD/ounce, giảm 6,77 USD/ounce so với phiên liền trước. Với tỷ giá USD tại Vietcombank hiện ở mức 26.420 VND/USD, giá vàng quy đổi ra tiền Việt Nam vào khoảng 111 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí).

Đây là phiên điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi ba phiên tăng liên tiếp, khi giá vàng từng vọt lên mức cao nhất trong gần hai tuần trước đó.



Đà giảm nhẹ này được các chuyên gia đánh giá là kết quả của hành động chốt lời ngắn hạn sau chuỗi tăng giá mạnh. Ông David Meger – Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures – cho rằng: "Chúng tôi xem đây là một đợt điều chỉnh kỹ thuật nhỏ, khi nhà đầu tư tạm thời chốt lời trong bối cảnh thị trường ít biến động kinh tế và nhu cầu trú ẩn an toàn có phần giảm nhiệt".

Bên cạnh đó, thị trường đang tập trung sự chú ý vào thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp công bố đề cử nhân sự mới cho Hội đồng Thống đốc Fed. Đây được xem là yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, đặc biệt là việc liệu Fed có cắt giảm lãi suất như kỳ vọng hay không.

Giá bạc hôm nay 7/8: Tăng mạnh nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng mạnh lên trên 87%, so với mức 63% ghi nhận trước đó. Thông tin này xuất hiện sau khi dữ liệu việc làm tại Mỹ công bố cuối tuần trước thấp hơn kỳ vọng, cho thấy thị trường lao động đang chững lại – yếu tố có thể thúc đẩy Fed hành động nhằm hỗ trợ nền kinh tế.



Cùng thời điểm, giá bạc giao ngay tăng nhẹ 0,1% lên 37,86 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1% lên 1.334,05 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 2,2% còn 1.147 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/7.

Giá của bạch kim và palladium gần đây biến động mạnh do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga – một trong những quốc gia cung cấp lớn nhất hai kim loại này. Tuy nhiên, những tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Nga gần đây đã khiến áp lực giá giảm bớt.

Citigroup nâng dự báo giá vàng, kỳ vọng mức kỷ lục mới

Tập đoàn tài chính Citigroup (Mỹ) mới đây đã nâng dự báo giá vàng trong 3 tháng tới lên 3.500 USD/ounce, so với mức 3.300 USD/ounce đưa ra hồi tháng 6/2025. Đồng thời, khung dao động giá dự kiến cũng được nâng lên thành 3.300 - 3.600 USD/ounce.

Trong một kịch bản dài hạn hơn, Công ty quản lý tài sản WisdomTree (Mỹ) cho rằng có tới 5 yếu tố kinh tế lớn có thể đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục. Nếu chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục theo đuổi chính sách làm giảm giá trị đồng USD, giá vàng có thể đạt 5.355 USD/ounce vào cuối tháng 6/2026, tức tăng hơn 58% so với hiện tại.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 22 tấn vàng trong tháng 6, nâng tổng lượng mua trong nửa đầu năm 2025 lên 123 tấn.

Ông Krishan Gopaul – chuyên gia phân tích cấp cao khu vực EMEA của WGC – cho biết, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương duy trì xu hướng tăng nhẹ suốt 3 tháng gần đây, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Vàng đang thiết lập vùng giá mới

Nhìn tổng thể, thị trường vàng đang cho thấy dấu hiệu thiết lập vùng giá mới cao hơn so với trước đây. Nếu như giai đoạn đầu năm giá thường dao động quanh mức 3.300 – 3.350 USD/ounce, thì hiện tại đã dịch chuyển lên vùng 3.350 – 3.400 USD/ounce.

Đáng chú ý, mỗi khi giá giảm về ngưỡng 3.350 USD/ounce, lực cầu lại tăng mạnh, cho thấy đây đã trở thành mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trong hơn một tuần qua.

Triển vọng giá vàng sắp tới: Khả năng vượt 3.400 USD/ounce

Với bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, đặc biệt là căng thẳng thương mại và địa chính trị chưa hạ nhiệt, giới chuyên gia cho rằng giá vàng có nhiều yếu tố hỗ trợ để tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

Trong tháng 9, nếu Fed chính thức cắt giảm lãi suất, giá vàng được kỳ vọng sẽ vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce và tiếp tục đi lên trong những tháng cuối năm. Đồng thời, xu hướng đồng USD suy yếu từ đầu năm đến nay cũng là lực đỡ quan trọng giúp vàng giữ vững vị thế là kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ nhiều biến động.



Giá vàng hôm nay 7/8 tuy giảm nhẹ so với phiên trước, nhưng vẫn nằm trong vùng giá cao được thiết lập thời gian gần đây. Diễn biến này chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn, trong khi về dài hạn, các yếu tố hỗ trợ vẫn còn rất mạnh. Với triển vọng Fed cắt giảm lãi suất và đồng USD yếu đi, vàng tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư trong những tháng tới.