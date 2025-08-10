Giá vàng hôm nay 10/8: Chốt tuần rực rỡ khi vàng miếng SJC lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 10/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tính đến 7h00 sáng, giá vàng hôm nay 10/8 được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau.

Giá vàng hôm nay 10/8: Chốt tuần đầy rực rỡ khi vàng miếng SJC lập đỉnh mới

Đối với vàng miếng SJC, loại vàng nước đang neo cao ởmức kỷ lục 124,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 8/8 hôm qua.



Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tương tự với giá vàng nhẫn cũng giữ ở mức cao chót vót.

Đối với vàng nhẫn, hiện Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng với mức 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC thu mua vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tin hot thị trường 10/8: Một công ty ở Hà Nội có 16 mỹ phẩm vi phạm bị yêu cầu tiêu huỷ

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

PNJ thu mua vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Phú Quý cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay 10/8: Thị trường thế giới biến động mạnh vì tin đồn áp thuế vàng Thụy Sĩ

Giá vàng thế giới sáng 10/8 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng, dù thị trường vừa trải qua một cú “sốc” tin tức khiến giá lên đỉnh kỷ lục rồi điều chỉnh trở lại. Thông tin về khả năng áp thuế thương mại lên vàng thỏi nhập khẩu từ Thụy Sĩ đã tạo hiệu ứng tức thì, khiến cả giới đầu tư lẫn chuyên gia phải dõi theo từng diễn biến mới.



Theo Kitco, vào lúc 4h00 sáng ngày 10/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.397,26 USD/ounce, tăng 5,62 USD/ounce so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới tương đương 111,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí).

Tính từ đầu tuần, giá vàng giao ngay đã tăng 1,03%, dù thị trường gần như không có quá nhiều số liệu kinh tế lớn để tác động.

Tin đồn áp thuế 39% – “cú hích” mạnh cho giá vàng

Đang trên đà tăng ổn định, thị trường vàng bất ngờ bị tác động mạnh bởi thông tin một số loại vàng thỏi nhập khẩu từ Thụy Sĩ vào Mỹ sẽ chịu thuế thương mại 39%. Tin đồn này ngay lập tức đẩy giá vàng hợp đồng tương lai trên sàn Comex lên mức kỷ lục 3.534,10 USD/ounce, đồng thời đưa giá giao ngay vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Tuy nhiên, tới chiều thứ Sáu, Nhà Trắng lên tiếng bác bỏ thông tin, khẳng định không có kế hoạch áp thuế vàng. Dù vậy, cú biến động bất ngờ đã khiến thị trường rung lắc mạnh: Giá bật tăng nhanh, rồi điều chỉnh sau đợt bán tháo ngắn, nhưng vẫn khép lại tuần với sắc xanh.

Lịch sự kiện kinh tế tuần tới: Nhiều yếu tố có thể tác động giá vàng

Giới phân tích cho rằng tuần tới sẽ chứa đựng nhiều dữ liệu và sự kiện kinh tế có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới diễn biến giá vàng:

Thứ Ba (13/8): Ngân hàng Dự trữ Australia dự kiến giảm lãi suất từ 3,85% xuống 3,60%. Mỹ công bố báo cáo CPI tháng 7, dự báo lạm phát cơ bản tăng nhẹ từ 0,2% lên 0,3%.

Giá bạc hôm nay 10/8: Tăng nhẹ cả thị trường trong nước và thế giới

Thứ Tư (14/8): Ít dữ liệu kinh tế quan trọng, song thị trường sẽ chú ý tới các phát biểu của quan chức Fed gồm Austan Goolsbee và Raphael Bostic.

Thứ Năm (15/8): Công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 của Mỹ, dự kiến tăng 0,2%; cùng dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Cuối tuần (16/8): Công bố báo cáo bán lẻ tháng 7 – dự kiến giảm từ 0,6% xuống 0,5%; doanh số bán lẻ cơ bản từ 0,6% xuống 0,3%. Chỉ số sơ bộ lòng tin người tiêu dùng từ Đại học Michigan sẽ phản ánh tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8.

Góc nhìn chuyên gia: Vàng vẫn giữ tiềm năng tăng

Lo ngại biến động vì thuế

Bà Joni Teves, chiến lược gia của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), cho rằng tin đồn áp thuế sẽ còn khiến thị trường vàng hợp đồng tương lai Mỹ biến động mạnh cho tới khi mọi thông tin được làm rõ.

Ông Ole Hansen (Saxo Bank) nhận định đây là “cú đánh” vào niềm tin của thị trường Mỹ, so sánh với sự kiện trên thị trường đồng New York gần đây, nơi giá cả biến động mạnh vì chính sách thuế quan thất thường dưới thời Tổng thống Trump.

“Đổ cát vào động cơ”

Ông Ross Norman, CEO của Metals Daily, ví von việc áp thuế 39% lên vàng thỏi Thụy Sĩ giống như “đổ cát vào động cơ đang chạy trơn tru”. Ông tính toán giá vàng tại New York đã tăng ít nhất 100 USD/ounce, tương đương 3,2 tỷ USD vốn hóa chỉ sau một đêm, và cảnh báo chênh lệch giá giữa London và New York có thể lên tới hàng trăm USD.

Dự báo giá vàng: Đa số tin giá sẽ tiếp tục tăng

Khảo sát mới nhất của Kitco News:

Chuyên gia phân tích: 6/10 người (60%) dự đoán giá tăng, 1 người (10%) dự đoán giảm, 3 người (30%) dự báo đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân: Trong 188 người tham gia khảo sát trực tuyến, 129 người (69%) tin giá sẽ tăng, 23 người (12%) dự báo giảm, 36 người (19%) cho rằng giá ổn định.

Ông Darin Newsom (Barchart.com) nói: “Giá vàng sẽ tăng. Mọi thứ thay đổi nhưng rồi lại quay về như cũ. Thông tin thuế vàng chỉ là một phần của câu chuyện thương mại quen thuộc”.

Ông Rich Checkan (Asset Strategies International) thì thận trọng hơn, cho rằng thị trường cần thời gian “tiêu hóa” thông tin, tuần này có thể chỉ là giai đoạn chờ đợi.

Ông James Stanley (Forex.com) lạc quan cho rằng mức 3.435 USD đã nhiều lần bị thử thách và lần này phe mua có thể bứt phá. Ông đánh giá 3.350 USD là mức hỗ trợ quan trọng.

Ông Adrian Day (Adrian Day Asset Management) nhận định đây có thể chỉ là “sự hiểu lầm trong phân loại vàng thỏi chịu thuế”. Theo ông, dữ liệu CPI và PPI tuần tới khó tạo biến động lớn, nhưng các chỉ số tiêu dùng và lòng tin người tiêu dùng sẽ đáng theo dõi hơn.

Triển vọng ngắn hạn: Vàng có thể đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ

Ông Adrian Day dự báo sau hai tuần tăng mạnh, giá vàng có thể giảm nhẹ trong tuần tới. Fed nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 9, và thị trường đã phản ánh thông tin này. Nếu Chủ tịch Fed Jerome Powell không đưa ra tuyên bố bất ngờ, tác động lên giá vàng sẽ hạn chế.



Diễn biến giá vàng hôm nay 10/8 cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm, dễ bị tác động bởi các yếu tố tin tức, đặc biệt là những thông tin liên quan đến chính sách thương mại và thuế quan. Dù tin đồn áp thuế vàng từ Thụy Sĩ đã được bác bỏ, nhưng phản ứng mạnh mẽ của giá vàng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá mong manh.

Trong ngắn hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế, song không loại trừ khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh khi thị trường “tiêu hóa” hết các thông tin. Giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát dữ liệu kinh tế và các phát biểu từ Fed để đưa ra quyết định phù hợp, tránh rủi ro từ biến động khó lường của thị trường.