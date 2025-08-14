Giá bạc hôm nay 14/8 trong nước tăng đồng loạt

Theo khảo sát lúc 7h30 sáng nay tại Hà Nội, giá bạc Phú Quý do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.470.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.515.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên sáng 13/8, giá đã tăng 15.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá bạc hôm nay 14/8: Tăng mạnh cả trong nước và thế giới, dự báo tiếp tục biến động

Ngoài hệ thống Phú Quý, nhiều địa điểm giao dịch bạc tại Hà Nội cũng điều chỉnh giá theo xu hướng tăng. Cụ thể, bạc được niêm yết ở mức 1.210.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.244.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 22.000 đồng/lượng và 23.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc sáng nay cũng tăng tương tự. Các doanh nghiệp niêm yết ở mức 1.212.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.249.000 đồng/lượng (bán ra), cùng tăng 22.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch sáng 13/8.

Việc giá bạc trong nước tăng đồng loạt cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên tích cực hơn, đồng thời chịu tác động trực tiếp từ đà tăng của thị trường thế giới.

Giá bạc hôm nay 14/8 trên thế giới tiếp tục leo dốc

Trên thị trường quốc tế, theo số liệu từ giabac.net, vào lúc 6h30 sáng, giá bạc hôm nay 14/8 giao ngay được ghi nhận ở mức 38,526 USD/ounce, tăng 0,592 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Trước đó, giá bạc giao ngay từng được niêm yết ở ngưỡng 38,18 USD/ounce, tức tăng 0,39 USD so với sáng 13/8.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.012.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.017.000 đồng/ounce (bán ra). Như vậy, so với sáng 13/8, mỗi ounce bạc tăng thêm 16.000 đồng ở cả hai chiều mua – bán.

Sự tăng giá này được cho là kết quả của nhiều yếu tố kinh tế – tài chính toàn cầu, trong đó đáng chú ý là diễn biến tâm lý nhà đầu tư sau báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ.

Yếu tố tác động: Từ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đến dữ liệu lạm phát Mỹ

Chuyên gia phân tích cao cấp Christopher Lewis cho rằng thị trường bạc vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh và nhiều nhà đầu tư đang đặt câu hỏi liệu xu hướng tăng có được duy trì hay không.

“Mặc dù áp lực bán vào hôm thứ Hai là khá lớn, nhưng việc giá dừng lại đúng tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng lại là tín hiệu tích cực cho phe mua,” ông Lewis nhận định.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, báo cáo CPI của Mỹ công bố hôm thứ Ba cũng đóng vai trò quan trọng. Trước đó, giới đầu tư lo ngại số liệu CPI có thể gây áp lực lên thị trường kim loại quý, nhưng kết quả thực tế lại đúng như dự báo, qua đó giúp xoa dịu tâm lý và khôi phục niềm tin vào xu hướng dài hạn.

Ông Lewis nhấn mạnh: “Điều này không chỉ hỗ trợ cho bạc mà còn tác động tích cực tới các thị trường hàng hóa và tài sản rủi ro khác.”

Triển vọng giá bạc trong ngắn hạn

Với mức tăng đồng loạt ở cả thị trường trong nước và quốc tế, giới phân tích dự báo giá bạc có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn. Một số yếu tố được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá gồm:

Dòng vốn trú ẩn an toàn: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, kim loại quý như bạc thường được nhà đầu tư lựa chọn như một kênh bảo toàn tài sản.

Sức mua từ thị trường công nghiệp: Bạc không chỉ là tài sản đầu tư mà còn là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành năng lượng tái tạo và điện tử.

Tín hiệu kỹ thuật: Việc giá bật lại từ ngưỡng hỗ trợ cho thấy lực mua vẫn còn mạnh, tạo cơ sở cho khả năng tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, thị trường bạc vốn biến động nhanh, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát các thông tin kinh tế, chính sách tiền tệ và biến động đồng USD để đưa ra quyết định kịp thời.

Lời khuyên cho nhà đầu tư bạc

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá trên cả thị trường quốc tế và trong nước để kịp thời nắm bắt cơ hội.

Quản trị rủi ro bằng cách phân bổ vốn hợp lý, tránh “all-in” vào một thời điểm.

Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng.

Giá bạc hôm nay 14/8 ghi nhận mức tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và thế giới. Sự hỗ trợ từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, dữ liệu lạm phát Mỹ và tín hiệu kỹ thuật đang giúp kim loại quý này duy trì đà tăng. Tuy vậy, với đặc thù biến động mạnh, thị trường bạc vẫn tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư phải thận trọng trong từng quyết định.