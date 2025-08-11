Tâm lý thận trọng của giới đầu tư, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm điều chỉnh lãi suất, đang trở thành yếu tố quan trọng định hình diễn biến giá kim loại quý này.

Giá bạc hôm nay 11/8: Giữ nguyên ở cả thị trường trong nước và thế giới

Giá bạc hôm nay 11/8 ở trong nước: Ổn định cả chiều mua và bán

Theo ghi nhận từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 11/8 giữ nguyên so với phiên trước. Mức niêm yết tại Hà Nội hiện là:

Mua vào: 1.469.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.514.000 đồng/lượng

Khảo sát tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc cũng đi ngang, được niêm yết ở mức:

Mua vào: 1.203.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.236.000 đồng/lượng

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường bạc duy trì xu hướng tương tự, giá hiện ở mức:

Mua vào: 1.205.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.242.000 đồng/lượng

Như vậy, cả ở hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, giá bạc đều giữ nguyên, không ghi nhận biến động so với ngày hôm qua.

Giá bạc hôm nay 11/8 trên thế giới: Giữ nguyên ngưỡng 38,32 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng 11/8 được ghi nhận ở mức 38,32 USD/ounce, không thay đổi so với phiên sáng 10/8. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng:

Mua vào: 1.005.000 đồng/ounce

Bán ra: 1.011.000 đồng/ounce

Đà đi ngang của giá bạc diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư vẫn chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ của FED cũng như biến động của đồng USD.

Nguyên nhân giá bạc ổn định

Theo phân tích của các chuyên gia, giá bạc đang được hỗ trợ bởi một số yếu tố chính:

Đồng USD suy yếu:

Nhà phân tích kỹ thuật Christian Borjon Valencia cho biết, đồng USD đang giảm giá trên diện rộng, giúp gia tăng sức hấp dẫn của các kim loại quý như bạc. Khi USD yếu, giá bạc tính theo đồng tiền này trở nên rẻ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó kích thích nhu cầu mua vào.

Kỳ vọng FED giảm lãi suất:

Thị trường hiện đặt cược vào khả năng FED sẽ hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9 tới. Nếu điều này xảy ra, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như bạc sẽ giảm, từ đó thúc đẩy dòng tiền vào thị trường kim loại quý.

Tâm lý tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn:

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, từ rủi ro địa chính trị đến triển vọng tăng trưởng chậm lại, bạc được xem là một công cụ phòng ngừa rủi ro song hành cùng vàng.

Góc nhìn kỹ thuật: Mốc 39 USD/ounce là ngưỡng quan trọng

Ông Christian Borjon Valencia nhận định, để xu hướng tăng của bạc được củng cố mạnh mẽ, lực mua cần đủ lớn để vượt qua mốc 39,00 USD/ounce. Khi đó, giá bạc có thể tiến tới thử thách đỉnh thiết lập từ đầu năm ở 39,52 USD/ounce, và thậm chí hướng đến ngưỡng tâm lý 40,00 USD/ounce.

Ngược lại, nếu không có đủ động lực để bứt phá, giá bạc có thể tiếp tục dao động quanh vùng 38 USD/ounce như hiện nay. Ông Valencia nhấn mạnh, dù đà tăng gần đây là rõ rệt, thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều xu hướng một cách chắc chắn.

Vai trò kép của bạc trong nền kinh tế

Chuyên gia thị trường James Hyerczyk lưu ý rằng, ngoài vai trò là tài sản trú ẩn, bạc còn giữ vị trí quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Từ lĩnh vực năng lượng tái tạo (như pin mặt trời) cho đến ngành điện tử, bạc là nguyên liệu không thể thiếu.

Chính "vai trò kép" này giúp bạc trở thành lựa chọn hấp dẫn khi nhà đầu tư vừa muốn bảo vệ tài sản trước biến động, vừa muốn hưởng lợi từ nhu cầu tiêu thụ tăng trong các ngành công nghiệp.

Ông Hyerczyk nhận định: "Sự kết hợp giữa tính chất phòng ngừa rủi ro và ứng dụng công nghiệp đã khiến bạc nổi bật hơn trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro lan rộng".

Dự báo xu hướng giá bạc thời gian tới

Các chuyên gia phân tích cho rằng, trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng vẫn duy trì trong biên độ hẹp, trừ khi có sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng tạo cú hích cho thị trường.

Một số yếu tố có thể tác động mạnh đến giá bạc trong thời gian tới gồm:

Quyết định lãi suất của FED trong tháng 9

Diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ

Tình hình căng thẳng địa chính trị toàn cầu

Số liệu kinh tế Mỹ và Trung Quốc – hai nền kinh tế tiêu thụ bạc lớn

Nếu FED thực sự giảm lãi suất, giá bạc có thể có cơ hội tiến lên vùng 39–40 USD/ounce như dự báo. Ngược lại, nếu FED giữ nguyên lãi suất hoặc phát đi tín hiệu "diều hâu", bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh giảm.



Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ giữa rủi ro và cơ hội:

Nhà đầu tư ngắn hạn: Có thể chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường, tránh mua đuổi khi giá chưa vượt qua mốc kháng cự quan trọng.

Nhà đầu tư dài hạn: Có thể xem xét mua tích lũy từng phần, tận dụng tính chất phòng ngừa rủi ro của bạc, đặc biệt khi đồng USD suy yếu và lạm phát tiềm ẩn nguy cơ quay trở lại.

Việc phân bổ danh mục hợp lý, kết hợp giữa vàng, bạc và các tài sản khác, sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn.

Giá bạc hôm nay 11/8 trên cả thị trường trong nước và quốc tế đều duy trì ổn định. Những yếu tố như đồng USD suy yếu, kỳ vọng FED hạ lãi suất, và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn đang hỗ trợ giá bạc. Tuy nhiên, để xác lập xu hướng tăng bền vững, thị trường cần thêm lực đẩy mạnh mẽ vượt qua các mốc kháng cự quan trọng. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các diễn biến kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ toàn cầu để đưa ra quyết định phù hợp.