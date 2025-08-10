Giá bạc hôm nay 10/8 ở trong nước

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), giá bạc sáng nay niêm yết ở mức 1.463.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.508.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên sáng 9/8. Đây là mức điều chỉnh tích cực, phản ánh nhu cầu mua bạc vật chất vẫn duy trì ổn định.

Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện ở mức 1.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.237.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng diễn biến cùng xu hướng. Sáng nay, thị trường niêm yết 1.205.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng ở chiều mua và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán so với sáng hôm qua.

Nhìn chung, thị trường bạc trong nước vẫn duy trì mức chênh lệch mua – bán hợp lý, dao động từ 35.000 – 45.000 đồng/lượng, giúp nhà đầu tư thuận lợi hơn trong việc giao dịch ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 10/8 trên thế giới tăng nhẹ

Theo số liệu từ giabac.net, vào lúc 8h sáng 9/8, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 38,326 USD/ounce, tăng 0,38 USD/ounce so với sáng 8/8. Trước đó, giá bạc từng ở mốc 38,12 USD/ounce, tăng 0,14 USD so với phiên trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.006.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.011.000 đồng/ounce (bán ra), tăng 3.000 đồng/ounce ở cả hai chiều so với ngày 8/8.

Nguyên nhân khiến giá bạc đi lên

Giới phân tích cho rằng, giá bạc hiện được hỗ trợ mạnh nhờ:

Dòng tiền trú ẩn an toàn tăng – Các nhà đầu tư chuyển vốn vào bạc và vàng khi lo ngại về những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn.

Kỳ vọng FED giảm lãi suất – Lãi suất thấp hơn thường khiến đồng USD suy yếu, từ đó thúc đẩy giá kim loại quý.

Vai trò kép của bạc – Ngoài là tài sản trú ẩn, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là trong ngành năng lượng tái tạo và điện tử, nên nhu cầu tiêu thụ vẫn vững.

Chuyên gia phân tích cao cấp Christopher Lewis nhận định: “Mốc 40 USD/ounce có thể là mục tiêu tiếp theo, bởi đây là vùng đỉnh dao động gần nhất, dù vẫn chưa phải mức kỷ lục. Nếu giá giảm trở lại từ vùng này, đó có thể là tín hiệu điều chỉnh sâu mà một số nhà đầu tư thậm chí mong đợi”.

Ông Lewis cũng nhấn mạnh rằng tình hình kinh tế toàn cầu vẫn là yếu tố then chốt, bởi bạc vừa mang tính chất hàng hóa công nghiệp, vừa là kim loại quý. Ngoài ra, hiện khối lượng giao dịch trên thị trường khá mỏng, nên giá có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Với bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng giá bạc có thể tiếp tục xu hướng tăng nếu:

FED phát đi tín hiệu rõ ràng hơn về việc hạ lãi suất.

Nhu cầu công nghiệp, đặc biệt từ lĩnh vực năng lượng mặt trời, duy trì ở mức cao.

Căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý khả năng giá điều chỉnh khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh quanh mốc 40 USD/ounce. Việc quản trị rủi ro, đặc biệt trong các giao dịch ngắn hạn, là điều cần thiết.



Giá bạc hôm nay 10/8 trên thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận mức tăng nhẹ, phản ánh tâm lý tích cực của giới đầu tư trong bối cảnh kỳ vọng FED sẽ sớm điều chỉnh chính sách tiền tệ. Với những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, bạc vẫn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn nhưng đòi hỏi chiến lược giao dịch linh hoạt và quản trị rủi ro chặt chẽ.