Giá bạc hôm nay 7/8: Tăng mạnh nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu

Giá bạc hôm nay 7/8 trong nước tăng mạnh ở cả Hà Nội và TP.HCM

Theo khảo sát sáng ngày 7/8, giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng rõ rệt ở cả hai thị trường Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hiện được niêm yết ở mức:

Mua vào: 1.445.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.490.000 đồng/lượng

Đây là mức giá cao nhất trong tuần, đánh dấu đà tăng liên tục trong nhiều phiên gần đây. Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, giá bạc đang phản ứng với diễn biến thị trường thế giới, đặc biệt là sau các dữ liệu kinh tế tiêu cực từ Mỹ.

Ngoài Phú Quý, các điểm giao dịch khác tại Hà Nội cũng điều chỉnh tăng giá bạc:

Mua vào: 1.186.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.220.000 đồng/lượng

Tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, giá bạc đồng loạt tăng theo xu hướng chung:

Mua vào: 1.188.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.225.000 đồng/lượng

Các nhà đầu tư cá nhân và tiểu thương kinh doanh bạc trang sức cũng bắt đầu quan tâm trở lại thị trường, kỳ vọng mức giá tiếp tục leo thang trong các phiên tới.

Giá bạc hôm nay 7/8 trên thế giới vượt ngưỡng 37,8 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc phiên sáng 7/8 đã tăng lên mức:

Mua vào: 992.000 đồng/ounce

Bán ra: 997.000 đồng/ounce

Tính theo giá USD, bạc thế giới hiện giao dịch quanh mức 37,84 USD/ounce, tăng 0,42 USD so với sáng ngày 6/8. Đây là mức giá cao nhất trong vòng hơn 3 tháng qua.

Sự gia tăng giá bạc toàn cầu được cho là có liên quan trực tiếp tới diễn biến tiêu cực của kinh tế Mỹ – yếu tố đang làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn như bạc và vàng.

Dữ liệu kinh tế Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại

Đà tăng của giá bạc hiện nay xuất phát từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ vừa được công bố, cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có dấu hiệu chậm lại rõ rệt.

Theo Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM), chỉ số PMI Dịch vụ của Mỹ giảm thấp hơn dự báo, phản ánh tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ - vốn chiếm tỷ trọng lớn trong GDP - đang suy yếu. Đây là một tín hiệu không mấy tích cực với thị trường tài chính.

Cụ thể:

Chỉ số việc làm trong ngành dịch vụ giảm xuống 46,4, đánh dấu lần giảm thứ 4 trong vòng 5 tháng gần nhất – cho thấy thị trường lao động đang đối mặt với áp lực lớn.

Số đơn đặt hàng mới cũng chỉ đạt 50,3, gần sát ngưỡng co hẹp.

Hoạt động kinh doanh rơi từ 54,2 xuống 52,6, cho thấy động lực tăng trưởng đang chậm lại rõ rệt.

Theo chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk, những dữ liệu kém khả quan này đã làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ sớm chuyển hướng từ thắt chặt sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

“FED có thể sẽ phải giảm lãi suất trong thời gian tới để hỗ trợ nền kinh tế. Và điều này sẽ là tín hiệu tích cực đối với bạc – một tài sản không sinh lời nhưng hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp”, ông James nhận định.

Ông cũng dự đoán: “Nếu các báo cáo tiếp theo tiếp tục cho thấy đà suy yếu, khả năng giá bạc vượt mốc 37,87 USD/ounce và hướng tới ngưỡng 39,53 USD/ounce là rất cao.”

Bạc – kênh đầu tư an toàn trong thời điểm bất ổn

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu biến động mạnh, lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và rủi ro suy thoái kinh tế ngày một hiện hữu, bạc đang trở thành kênh đầu tư trú ẩn an toàn, bên cạnh vàng.

Khác với vàng – vốn đã tăng giá mạnh trong thời gian qua, bạc vẫn còn dư địa tăng đáng kể, nhờ nhu cầu tiêu dùng và công nghiệp cao (đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất thiết bị điện tử, ô tô điện...).

Ngoài ra, việc FED có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng "bồ câu" sẽ càng hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của bạc trong thời gian tới.

Dự báo giá bạc trong ngắn hạn

Theo các chuyên gia thị trường, trong ngắn hạn giá bạc sẽ phụ thuộc vào:

Các báo cáo kinh tế Mỹ sắp công bố, đặc biệt là dữ liệu thị trường lao động và lạm phát tháng 7.

Động thái của FED trong cuộc họp chính sách sắp tới – liệu có đưa ra tín hiệu nới lỏng hay chưa.

Tâm lý nhà đầu tư – hiện đang có xu hướng chuyển dịch từ cổ phiếu sang các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Nếu các yếu tố trên tiếp tục hỗ trợ, giá bạc có thể tiến lên vùng 38 - 39 USD/ounce trong tuần tới. Điều này cũng sẽ kéo giá bạc trong nước đi lên theo, tạo thêm cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư cá nhân.



Giá bạc hôm nay 7/8/2025 chứng kiến đà tăng mạnh cả trong nước lẫn quốc tế, nhờ kỳ vọng FED sẽ thay đổi chính sách để ứng phó với nền kinh tế đang chậm lại. Với những diễn biến hiện tại, bạc đang nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc cho giới đầu tư muốn đa dạng hoá danh mục, bảo vệ tài sản trong thời kỳ bất ổn.