Giá bạc hôm nay 9/8: Thị trường bạc nhận được sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư

Giá bạc hôm nay 9/8: Tiếp tục đà tăng mạnh
V.A
09/08/2025 8:41 AM (GMT+7)
Giá bạc hôm nay 9/8 tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh cả trong nước và thế giới. Thị trường bạc đang nhận được sự quan tâm lớn khi vừa mang giá trị phòng ngừa rủi ro, vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp.
Giá bạc hôm nay 9/8: Tăng mạnh nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất
Giá bạc hôm nay 9/8 tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh cả trong nước và thế giới, được thúc đẩy bởi làn sóng tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Thị trường bạc đang nhận được sự quan tâm lớn khi vừa mang giá trị phòng ngừa rủi ro, vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp.
Giá bạc hôm nay 9/8 trong nước tăng mạnh ở cả hai miền
Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay nối dài đà tăng, niêm yết ở mức 1.463.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.508.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Mức tăng này cho thấy nhu cầu sở hữu bạc đang gia tăng đáng kể.
Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước cũng bật tăng mạnh ở cả chiều mua và chiều bán. Cụ thể, mức giá đang được niêm yết là 1.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.237.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc duy trì xu hướng đi lên, hiện ở mức 1.205.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra). Sự đồng thuận về đà tăng giữa hai thị trường lớn cho thấy xu hướng tăng giá bạc trong nước đang khá bền vững.
Giá bạc hôm nay 9/8 trên thế giới duy trì sức nóng
Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục đi lên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lần lượt đạt 1.006.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.011.000 đồng/ounce (bán ra).
Quy đổi theo tỷ giá USD, giá bạc thế giới hiện được giao dịch quanh ngưỡng 38,12 USD/ounce, tăng 0,14 USD so với sáng 8/8. Mặc dù mức tăng không quá mạnh, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy tâm lý thị trường vẫn nghiêng về kịch bản tích trữ kim loại quý.
Nguyên nhân đẩy giá bạc tăng
Giới phân tích cho rằng, giá bạc đang được hưởng lợi từ hai yếu tố chính:
Nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng
Những bất ổn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là các chính sách thương mại cứng rắn của Mỹ, đã khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn. Bạc, dù không “nóng” bằng vàng, nhưng vẫn là lựa chọn được ưu tiên trong thời kỳ biến động.
Kỳ vọng FED sớm cắt giảm lãi suất
Theo dữ liệu FedWatch của CME, thị trường hiện định giá tới 93% khả năng FED sẽ hạ lãi suất vào tháng 9, so với chỉ 48% cách đây một tuần. Lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lãi như bạc, từ đó thúc đẩy nhu cầu.
Nhà phân tích thị trường James Hyerczyk nhận định: “Dù vàng vẫn là tâm điểm chính, bạc vẫn thu hút nhờ sức hút kép – vừa là tài sản phòng ngừa rủi ro, vừa phục vụ sản xuất công nghiệp. Điều này giúp bạc trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro hiện nay”.
Triển vọng giá bạc trong ngắn hạn
Với bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia dự báo giá bạc có thể tiếp tục đi lên trong những phiên tới nếu FED phát tín hiệu rõ ràng hơn về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngoài ra, nhu cầu bạc trong sản xuất công nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và điện tử – cũng được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức cao, góp phần hỗ trợ giá.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng được khuyến nghị theo dõi sát các thông tin kinh tế vĩ mô và động thái của đồng USD. Bất kỳ sự đảo chiều nào trong chính sách tiền tệ hoặc biến động bất ngờ của thị trường hàng hóa đều có thể tác động mạnh tới giá bạc.
Giá bạc hôm nay 9/8 tiếp tục tăng mạnh cả trong nước và thế giới, phản ánh xu hướng tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn và kỳ vọng lãi suất thấp. Với vai trò kép trong phòng ngừa rủi ro và ứng dụng công nghiệp, bạc đang nổi lên như một lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn biến động, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng và bám sát diễn biến kinh tế toàn cầu.
