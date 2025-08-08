Giá bạc hôm nay 8/8 trong nước tăng mạnh ở cả hai chiều

Giá bạc hôm nay 8/8: Tăng mạnh nhờ yếu tố quen thuộc này

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 8/8 nối dài đà tăng mạnh, được niêm yết ở mức:

Mua vào: 1.462.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.507.000 đồng/lượng

Khảo sát tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy, giá bạc đồng loạt bật tăng:

Mua vào: 1.198.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.232.000 đồng/lượng

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng đi lên theo xu hướng chung:

Mua vào: 1.200.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.238.000 đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 8/8 trên thế giới tiếp tục đi lên

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 8/8, bạc giao ngay tăng nhẹ, được niêm yết ở 37,98 USD/ounce, cao hơn 0,14 USD so với phiên sáng 7/8. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng:

Mua vào: 1.002.000 đồng/ounce

Bán ra: 1.007.000 đồng/ounce

Đà tăng của bạc tiếp tục được củng cố khi đồng USD suy yếu, bởi bạc và USD thường có mối tương quan nghịch: khi đồng USD giảm, giá bạc thường có xu hướng tăng do trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Thị trường đang trong trạng thái "mua khi giá giảm"

Theo giới phân tích, dù được hỗ trợ tốt, giá bạc vẫn chưa thực sự bứt phá rõ rệt. Tâm lý thị trường hiện nghiêng về chiến lược "mua khi điều chỉnh" — nghĩa là nhà đầu tư tận dụng những đợt giảm giá ngắn hạn để mua vào.

Nhà phân tích thị trường cao cấp Christopher Lewis nhận định: "Ngưỡng 38 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, vốn từng là vùng kháng cự trước đây. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều nghi ngờ về khả năng giá bạc tiếp tục leo dốc mạnh."

Theo Lewis, nếu giá bạc vượt được mốc 38,50 USD/ounce, xu hướng tăng có thể mở rộng lên vùng 40 USD/ounce. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, giá bạc có thể điều chỉnh về 35,50 USD/ounce — ngưỡng hỗ trợ từng được giữ vững trong các phiên trước.

Yếu tố thúc đẩy giá bạc

Đà tăng của giá bạc gần đây được hỗ trợ bởi:

Dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu — báo cáo việc làm và chỉ số hoạt động sản xuất kém hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong các tháng tới.

Đồng USD suy yếu — giúp bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Tâm lý phòng ngừa rủi ro — trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, bạc cùng vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn.



Trong ngắn hạn, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát biến động của đồng USD và các số liệu kinh tế Mỹ. Nếu Fed phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, bạc có thể duy trì đà tăng. Ngược lại, bất kỳ dữ liệu nào cho thấy nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh có thể khiến bạc chịu áp lực điều chỉnh.

Giá bạc hôm nay 8/8 tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và thế giới, nhờ tác động từ dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và đồng USD giảm giá. Dù vẫn chưa có cú bứt phá vượt trội, nhưng với những tín hiệu hỗ trợ từ chính sách tiền tệ và tâm lý phòng ngừa rủi ro, bạc nhiều khả năng sẽ giữ vững đà tăng trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên cân nhắc chiến lược “mua khi điều chỉnh” để tối ưu cơ hội sinh lời, đồng thời theo dõi chặt chẽ các yếu tố vĩ mô toàn cầu có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá trong thời gian tới.