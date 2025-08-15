Ngày 15/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 19/8 đến ngày 2/9, Đà Nẵng sẽ tổ chức khởi công 6 dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).

Cụ thể, 6 dự án trọng điểm sẽ khởi công gồm: Dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc; Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown); Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; Dự án Chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4.

Đà Nẵng sẽ khởi công hàng loạt dự án lớn tổng vốn hơn 150 ngàn tỷ đồng. Ảnh: Lam Hàn

Trong đó, có 3 dự án lớn vốn ngoài ngân sách tổng mức đầu tư hơn 130 ngàn tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 8/2025.

Cụ thể, dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí (Da Nang Downtown) của Công ty TNHH Công viên Châu Á, tổng đầu tư sau điều chỉnh là 79.790 tỷ đồng, trên diện tích 769.268 m2, dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ có tổng vốn khoảng 51.950 tỷ đồng và dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng, tổng vốn 1.433 tỷ đồng, quy mô dự án là 114,78 ha.

Ngoài ra, có 22 dự án đầu tư công cấp thành phố cũng sẽ khởi công trong thời gian tới, nổi bật như dự án Cầu Bình Dương-dự án Phát triển tích hợp thích ứng Quảng Nam hơn 2.722 tỷ đồng, dự án Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu Công nghệ cao về kênh thoát lũ Hòa Liên hơn 817 tỷ đồng, dự án Đường giao thông nội thị từ đập dâng sông A Vương đến Km14 tuyến ĐT606 hơn 320 tỷ đồng, dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương-Tam Kỳ hơn 450 tỷ đồng, dự án Khu lưu trữ hiện hành Trung tâm hành chính thành phố hơn 328 tỷ đồng

Lễ khởi công các dự án trọng điểm là sự kiện chính trị, kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng của thành phố chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thành phố, khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, khẳng định cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc thực hiện thắng lợi trong tăng trưởng "2 con số", hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.



