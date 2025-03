Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, năm 2025, Đà Nẵng đưa ra mục tiêu đột phá về xúc tiến mở rộng thị trường, đường bay, kích cầu du lịch. Với những nền tảng vững chắc và chiến lược phát triển du lịch bài bản, du lịch Đà Nẵng luôn chứng tỏ là điểm sáng trong phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Qua các thông số cho thấy, hoạt động du lịch trên địa bàn TP.Đà Nẵng trên đà phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Đà Nẵng tập trung thu hút tăng trưởng thị trường khách nội địa, các địa phương có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng, trong đó trọng tâm là TP. Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh phía bắc, các tỉnh phía nam, thu hút phân khúc khách gia đình, khách trẻ...

Đối với thị trường khách du lịch quốc tế, thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng thị trường khách Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), tăng cường xúc tiến khai thác thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á... Mở rộng và khai thác các thị trường tiềm năng Ấn Độ, Mỹ, Ausstralia, Trung Đông, Nga, Đông Âu, các nước thuộc CIS. Thu hút phân khúc khách du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa bản địa, khách MICE, golf, du lịch cưới.

Khách quốc tế tăng mạnh, du lịch Đà Nẵng trên đà phát triển mạnh mẽ

Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 2/2025 của Đà Nẵng ước đạt 2.402 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt hơn 924 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 1 ,6% so với tháng trước và tăng 23,4% so với cùng kỳ.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 4.775 tỷ đồng, chiếm 19,8% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu lưu trú 2 tháng ước đạt 1.842 tỷ đồng tăng 33,3%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 2.933 tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ.

Tổng số lượt khách phục vụ do các cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 2/2025 ước đạt 797,5 nghìn lượt, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 14,3% so với tháng cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 421,4 nghìn lượt, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 42,7% so với tháng cùng kỳ; khách trong nước 376,1 nghìn lượt, tăng 5,7% so với tháng trước nhưng giảm 6,5% so với cùng kỳ.

Tính chung 2 tháng năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 835,7 nghìn lượt, tăng 48,3%; khách trong nước 731,8 nghìn lượt, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ, du lịch Đà Nẵng đang cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn hơn đối với du khách quốc tế.

"Ngay từ những ngày đầu tháng 2 năm 2025, thị trường khách du lịch MICE tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì sự sôi động. Sau tháng 1/2025 đầy nhộn nhịp với các đoàn khách quốc tế, Đà Nẵng tiếp tục đón các đoàn khách lớn từ các tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế từ các sự kiện như Hội nghị doanh nghiệp Tamil, Hội nghị The CTM Asia Conference and All Stars Awards 2025, và các đoàn khách từ Công ty TNHH Thế giới Bota-P (Thái Lan)...", ông Vũ thông tin.

Được biết, trong năm 2025, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động du lịch với mục tiêu thu hút khách du lịch và nâng cao hình ảnh thành phố. Cùng với 79 hoạt động văn hóa -lễ hội hai bờ sông Hàn do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Sở Du lịch cũng tổ chức nhiều chương trình và sự kiện hấp dẫn trong khuôn khổ chiến dịch "Tận hưởng Đà Nẵng 2025 -Đa trải nghiệm".

Mục tiêu của chiến dịch này là mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú và đa dạng, từ các hoạt động văn hóa đặc sắc đến các chương trình du lịch, thể thao, ẩm thực, giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong năm 2025.

Bên cạnh các sự kiện trong nước, Đà Nẵng cũng không ngừng quảng bá hình ảnh đến các thị trường quốc tế. Điển hình là trong tháng 2/2025, thành phố đã tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ, nhằm mở rộng thị trường du lịch và kết nối với các đối tác quốc tế; tham gia Hội chợ du lịch Nam Á 2025(SATTE 2025) khai mạc tại Trung tâm triển lãm India Expo Mart, Greater Noida, Ấn Độ và lần đầu tiên tham dự Hội chợ du lịch Châu Á -Thái Bình Dương -Asia Pacific Incentives & Meetings Event (Hội chợ hàng đầu về du lịch MICE trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Melbourne, Úc...