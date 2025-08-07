Quyết tâm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, phấn đấu hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025.

Ngày 7/8, đã diễn ra phiên họp này dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Tại điểm cầu Đà Nẵng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì.

Bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, quyết tâm hoàn thành mục tiêu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, phấn đấu hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025.

Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại “Nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%”, được nhấn mạnh tại phiên họp.









Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: PV

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, 7 tháng đầu năm 2025, với nỗ lực, quyết tâm, kiên định với mục tiêu, linh hoạt, bản lĩnh, quyết liệt trong triển khai công việc, sẵn sàng các kịch bản và chủ động ứng phó, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện, với nhiều điểm sáng, được quốc tế, người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3 - 8,5%.

Tuy vậy, khó khăn, thách thức cả trước mắt và lâu dài còn rất lớn, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5% của Chính phủ nêu ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới gồm: thúc đẩy động lực tăng trưởng từ đầu tư toàn xã hội. Trong đó, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có giải pháp khả thi, hiệu quả để thu hút, huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội theo mục tiêu đề ra, phấn đấu cao hơn khi có điều kiện thuận lợi.

Trong 6 tháng cuối năm, tập trung thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao; toàn bộ số vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024 dự kiến giải ngân trong năm 2025; vốn đầu tư tư nhân khoảng 1,5 triệu tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút khoảng trên 18 tỷ USD, vốn FDI thực hiện khoảng 16 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện từ các nguồn khác khoảng 165 nghìn tỷ đồng.

Quyết liệt, chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 công khai, minh bạch, phù hợp với lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu, thúc đẩy tăng trưởng đạt từ 8,3 - 8,5% và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Tăng cường quản lý thu, mở rộng cơ sở thu, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán.

Bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, quyết tâm hoàn thành mục tiêu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, quyết tâm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, phấn đấu hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025.

Có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị kỹ các công việc để động thổ, khởi công Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo quy định; các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027...

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025; tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2025; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình và kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 7 tháng đầu năm 2025; công tác cải cách hành chính cùng nhiều nội dung quan trọng khác.