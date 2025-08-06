Ngày 6/8, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Lê Văn Tuấn đã ký phê duyệt cho phép Công ty TNHH Bất động sản SIH bán 586 căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị Capital Square 3.

Cụ thể dự án này nằm ở vị trí 3 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, đường Ngô Quyền và đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, Đà Nẵng). Dự án này có quy mô diện tích sử dụng đất 29.427 m2 với 7 khối căn hộ cao tầng và 1 khối VLC.

Khối căn hộ ký hiệu LAT4-5 cao 26 tầng với 374 căn hộ ở có diện tích sàn căn hộ 618,85m2, khối căn hộ MAT5-6 cao 24 tầng với 586 căn hộ ở có diện tích sàn căn hộ 902,3m2 và khối căn hộ MAT7-8-9 cao 29 tầng với 750 căn hộ ở có diện tích sàn căn hộ 987,51m2.

Đà Nẵng cho phép bán 586 căn hộ thuộc dự án Khu đô thị Capital Square 3. Ảnh 3D dự án.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, theo hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp và ý kiến các của cơ quan, đơn vị liên quan, nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị Capital Square 3 đủ điều kiện được bán theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 với số lượng nhà ở 586 căn hộ chung cư thuộc Toà MAT 5-6.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin dự án đã cung cấp. Đặc biệt, chủ đầu tư phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, bao gồm việc giải chấp tài sản thế chấp trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng, thực hiện bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai và tuân thủ các quy định về thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, khoản thanh toán lần đầu không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng, tổng số tiền thanh toán không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, và không quá 95% khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ đầu tư cũng phải thực hiện các nghĩa vụ khác như lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư, công khai thông tin dự án, báo cáo tình hình triển khai dự án, và tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Trước đó như Thế giới Tiếp thị đã thông tin, dự án Khu đô thị Capital 3 là một trong những dự án được cơ quan chức năng Đà Nẵng cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố.

Trong số 1.737 căn hộ chung cư dự án trên sẽ xây số căn hộ tối đa cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở là 512 căn.