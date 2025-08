Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng thu về hơn 31 nghìn tỷ đồng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 7/2025, hoạt động du lịch và các ngành dịch vụ liên quan trên địa TP Đà Nẵng tiếp tục khởi sắc nhờ vào chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí quy mô lớn được tổ chức thành công, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao công suất sử dụng phòng tại nhiều cơ sở lưu trú.

Bên cạnh đó, mùa du lịch cao điểm tại khu vực Hội An cũng tạo thêm sức hút cho thị trường du lịch, với sự đa dạng trong sản phẩm và trải nghiệm dành cho du khách. Đồng thời, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch MICE, du lịch cưới và tăng cường liên kết vùng thông qua việc hợp nhất Hiệp hội Du lịch, bước đầu tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, nâng cao vị thế điểm đến trong khu vực và quốc tế.

Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí quy mô lớn được tổ chức thành công, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng.

Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 7/2025 ước đạt 5.046 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 31.076 tỷ đồng, chiếm 21,1% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 25,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu lưu trú 7 tháng ước đạt 11.217 tỷ đồng tăng 31,7%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 19.858 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 7 năm 2025 ước đạt 1.989,7 nghìn lượt, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 16,0% so với tháng cùng kỳ năm 2024.

Lượng khách quốc tế ước đạt 600,4 nghìn lượt, tăng 10,1% so với tháng trước và tăng 11,1% so với tháng cùng kỳ; khách trong nước ước đạt 1.389,3 nghìn lượt, tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 10,8 triệu lượt, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,3 triệu lượt, tăng 21,6%; khách trong nước đạt 6,5 triệu lượt, tăng 17,1%so với cùng kỳ năm 2024.

Theo ông Trần Văn Vũ - Cục Trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng nhìn nhận, nhìn chung, hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn TP Đà Nẵng trong tháng 7 và 7 tháng năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, phản ánh sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch sau sáp nhập. Lượng khách quốc tế và trong nước đều tăng cao, góp phần thúc đẩy doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng trưởng ổn định.