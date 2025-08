350 đầu bếp chuyên nghiệp, chủ nhà hàng, chuyên gia ẩm thực... quy tụ tại Future Menus 2025

New Zealand sẽ bắt đầu thu phí du khách nước ngoài lên tới 40 đô la New Zealand (khoảng 24 USD) khi đến thăm các điểm du lịch nổi tiếng như tuyến đi bộ Milford Track và núi Cook. Trong khi đó, người dân New Zealand sẽ không phải trả phí để thăm các khu bảo tồn thiên nhiên.