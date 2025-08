Việt Nam có đường bay trong Top 10 thế giới

Theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong 6 tháng của năm, lưu lượng hành khách qua cảng đạt 16,5 triệu lượt, tổng số chuyến bay cất hạ cánh đạt hơn 100.000 lượt.

“Đáng chú ý, đường bay trục giữa Hà Nội - TPHCM, với điểm xuất phát và kết thúc tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, liên tục nằm trong nhóm 10 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới. Điều này tạo ra tần suất khai thác và áp lực phục vụ đặc biệt cao,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho hay.

Ngoài ra, nhà ga hành khách quốc tế T2 Nội Bài cũng đã phục vụ hơn 7 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm (vượt công suất thiết kế 10 triệu lượt khách/năm).

Trong bối cảnh áp lực khai thác đó, tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) trong 1 năm qua (từ 1-6-2024 đến 31-5-2025) vẫn được duy trì ở mức 74%. Trong đó, chủ yếu các chuyến bay chậm giờ vì nguyên nhân hoạt động khai thác của hãng (93,8%); các chuyến bay chậm giờ vì lý do thời tiết chiếm 1,8%, vì lý do trang thiết bị-dịch vụ của cảng chiếm 0,8%, lý do điều hành bay chiếm 2,5% và các nguyên nhân khác chiếm tỉ lệ 1,1% trên tổng số chuyến bay chậm giờ.

Phía Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhận định chỉ số này cần được cải thiện hơn nữa và đang tích cực phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị mặt đất để triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao tỉ lệ OTP trong thời gian tới.