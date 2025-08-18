Top 4 mẫu xe máy điện không cần bằng lái, phù hợp học sinh, giá từ 12 triệu đồng
Thị trường xe máy điện dành cho học sinh đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với nhiều mẫu mã đa dạng. Đâu là những mẫu xe thích hợp nhất cho học sinh khi không cần bằng lái, giá thành phải chăng mà vẫn thời trang, tiện lợi?
Theo dữ liệu thị trường, trong nửa đầu năm 2025, phân khúc xe máy điện cỡ nhỏ (tương đương xe 50cc) đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hơn 100% so với cùng kỳ. Nắm bắt xu hướng này, các hãng xe đã liên tục tung ra sản phẩm mới, tập trung vào yếu tố an toàn, tuân thủ pháp luật và phù hợp với túi tiền của các bậc phụ huynh.
VinFast Motio
Trong số các thương hiệu xe máy điện tại Việt Nam, VinFast đang là cái tên chiếm lĩnh thị phần lớn nhất. Sau hàng loạt mẫu xe ở nhiều phân khúc, vào đầu năm 2025, hãng xe Việt đã ra mắt mẫu VinFast Motio, một sản phẩm được thiết kế dành riêng cho nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.
So với các mẫu xe trước đây, VinFast Motio sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang cùng nhiều lựa chọn màu sắc cá tính. Xe sử dụng động cơ công suất 1.500 Watt với tốc độ được giới hạn ở mức tối đa 49 km/h, giúp học sinh có thể sử dụng hàng ngày mà không cần bằng lái. Mẫu xe này trang bị ắc-quy chì axit, cho khả năng di chuyển tối đa 82 km mỗi lần sạc đầy.
Đặc biệt, sau các chương trình ưu đãi, VinFast Motio hiện có giá bán chỉ 12 triệu đồng (đã bao gồm VAT, sạc và ắc-quy), một mức giá rất hợp lý với túi tiền của số đông phụ huynh.
Các phiên bản xe máy điện VinFast Lite
Bên cạnh dòng Motio chuyên biệt, nhiều mẫu xe khác của VinFast cũng có phiên bản "Lite" để hướng đến nhóm khách hàng học sinh. Có thể kể đến như VinFast Evo Lite Neo (giá 14,4 triệu đồng), VinFast Evo200 Lite (giá 22 triệu đồng) hay gần đây nhất là VinFast Evo Grand Lite (giá 18 triệu đồng).
Điểm chung của những phiên bản này là công suất động cơ đã được điều chỉnh thấp hơn, giúp tốc độ tối đa chỉ dao động trong khoảng 48 - 49 km/h. Nhờ đó, người sử dụng các phiên bản "Lite" cũng không cần phải có bằng lái xe.
Yadea Vekoo
Nếu không lựa chọn xe của VinFast, người dùng Việt có thể tham khảo một thương hiệu mạnh khác là Yadea. Ở nhóm xe dành cho học sinh, mẫu Yadea Vekoo đang rất được ưa chuộng nhờ thiết kế đơn giản, gọn gàng với trọng lượng chỉ 85 kg, nhẹ hơn đáng kể so với các mẫu xe tay ga.
Điểm đáng chú ý của Yadea Vekoo là xe được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại như màn hình điện tử, mở cốp bằng nút bấm, và đặc biệt là khả năng kết nối với smartphone để định vị GPS, tìm xe, mở khóa từ xa... Với mức giá chỉ 14,99 triệu đồng, đây là một lựa chọn giàu tính năng và dễ tiếp cận.
Honda ICON e:
Với những phụ huynh có điều kiện tài chính tốt hơn và chú trọng đến yếu tố thương hiệu, mẫu xe điện đầu tiên của Honda Việt Nam - Honda ICON e: là một sự lựa chọn đáng cân nhắc.
Mẫu xe này được hãng xe Nhật mở bán chính thức tại Việt Nam từ tháng 4/2025 với 3 phiên bản, giá bán dao động từ 26,9 đến 27,3 triệu đồng (Lưu ý: giá đã bao gồm VAT nhưng chưa kèm pin). Xe trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW cho tốc độ tối đa 48 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị của người dùng trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông.
Việc lựa chọn mẫu xe nào sẽ tùy thuộc vào ngân sách, sở thích thiết kế và nhu cầu về công nghệ của mỗi gia đình. Tuy nhiên, cả ba thương hiệu trên đều là những cái tên uy tín, mang đến những sản phẩm chất lượng và an toàn cho người sử dụng.
