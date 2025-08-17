Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt bò xào cần tỏi, canh cải xanh nấu thịt băm

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 10.000 đồng

• Thịt bò xào cần tỏi: 60.000 đồng

• Canh cải xanh nấu thịt băm: 20.000 đồng

• Su su xào: 15.000 đồng

• Thanh long: 15.000 đồng

Cách thực hiện

Món 1 – Thịt bò xào cần tỏi

• Thịt bò thái mỏng, ướp tỏi, tiêu, dầu hào.

• Rau cần rửa sạch, cắt khúc.

• Xào nhanh thịt bò trên lửa to, cho rau cần vào đảo đều, nêm vừa ăn.

Món 2 – Canh cải xanh nấu thịt băm

• Thịt băm ướp muối, tiêu.

• Phi hành, xào thịt, cho nước vào đun sôi, thả cải xanh vào.

• Nêm nếm, ăn nóng.

Món 3 – Su su xào hành

• Su su gọt vỏ, thái sợi.

• Phi hành, cho su su vào xào, nêm gia vị vào đảo đều.

Một bữa cơm giản dị với thịt bò xào cần tỏi, canh cải xanh nấu thịt băm, su su xào và thanh long tráng miệng không chỉ đảm bảo đủ chất dinh dưỡng mà còn đem lại sự cân bằng, nhẹ nhàng sau một tuần bận rộn.

Thịt bò mềm ngọt quyện với hương thơm của cần tỏi, bát canh cải xanh nóng hổi thanh mát, cùng món su su dân dã và chút trái cây cuối bữa đã tạo nên hương vị hài hòa, gần gũi.

Chỉ với 120 nghìn đồng, cả gia đình đã có thể quây quần bên mâm cơm ấm áp, lấy lại năng lượng và tinh thần để khởi đầu tuần mới đầy hứng khởi.

*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn