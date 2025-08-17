Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt bò xào cần tỏi, canh cải xanh nấu thịt băm
Hương Phố
17/08/2025 8:17 PM (GMT+7)
Bữa cơm tối cuối tuần thật đơn giản với thịt bò xào cần tỏi thơm nức, canh cải xanh nóng hổi, thêm món su su xào giản dị và thanh long mát lành sẽ giúp cả nhà thêm năng lượng cho tuần làm việc mới.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng: 10.000 đồng
• Thịt bò xào cần tỏi: 60.000 đồng
• Canh cải xanh nấu thịt băm: 20.000 đồng
• Su su xào: 15.000 đồng
• Thanh long: 15.000 đồng
Cách thực hiện
Món 1 – Thịt bò xào cần tỏi
• Thịt bò thái mỏng, ướp tỏi, tiêu, dầu hào.
• Rau cần rửa sạch, cắt khúc.
• Xào nhanh thịt bò trên lửa to, cho rau cần vào đảo đều, nêm vừa ăn.
Món 2 – Canh cải xanh nấu thịt băm
• Thịt băm ướp muối, tiêu.
• Phi hành, xào thịt, cho nước vào đun sôi, thả cải xanh vào.
• Nêm nếm, ăn nóng.
Món 3 – Su su xào hành
• Su su gọt vỏ, thái sợi.
• Phi hành, cho su su vào xào, nêm gia vị vào đảo đều.
Một bữa cơm giản dị với thịt bò xào cần tỏi, canh cải xanh nấu thịt băm, su su xào và thanh long tráng miệng không chỉ đảm bảo đủ chất dinh dưỡng mà còn đem lại sự cân bằng, nhẹ nhàng sau một tuần bận rộn.
Thịt bò mềm ngọt quyện với hương thơm của cần tỏi, bát canh cải xanh nóng hổi thanh mát, cùng món su su dân dã và chút trái cây cuối bữa đã tạo nên hương vị hài hòa, gần gũi.
Chỉ với 120 nghìn đồng, cả gia đình đã có thể quây quần bên mâm cơm ấm áp, lấy lại năng lượng và tinh thần để khởi đầu tuần mới đầy hứng khởi.
*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn
Mẫu điện thoại lạ đời: Giá chưa đến 5 triệu, pin cực bền, có tính năng "sạc ngược" cho các thiết bị khác
Đây không chỉ là một chiếc điện thoại thông thường, mà còn là một minh chứng cho thấy công nghệ cao cấp có thể đến gần hơn với mọi người.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ sốt cà chua, canh cua rau đay mồng tơi mướp
Thực đơn này mang đậm hương vị mùa hè miền Bắc, với canh cua rau đay mát lành, đậu phụ sốt cà chua dân dã và cá nục kho cà đậm đà. Xoài chín ngọt thơm là món tráng miệng tuyệt vời.
Top 4 mẫu xe máy điện không cần bằng lái, phù hợp học sinh, giá từ 12 triệu đồng
Thị trường xe máy điện dành cho học sinh đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với nhiều mẫu mã đa dạng. Đâu là những mẫu xe thích hợp nhất cho học sinh khi không cần bằng lái, giá thành phải chăng mà vẫn thời trang, tiện lợi?
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt bò xào cần tỏi, canh cải xanh nấu thịt băm
Bữa cơm tối cuối tuần thật đơn giản với thịt bò xào cần tỏi thơm nức, canh cải xanh nóng hổi, thêm món su su xào giản dị và thanh long mát lành sẽ giúp cả nhà thêm năng lượng cho tuần làm việc mới.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh chua cá diêu hồng, thịt ba chỉ rang cháy cạnh
Bữa cơm này vừa đậm đà vừa tươi mát, rất hợp cho những ngày muốn đổi vị. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh thơm phức, canh chua cá diêu hồng chua ngọt, đậu bắp luộc giòn ngọt và miếng dưa hấu mát lạnh khép lại bữa ăn.
Mẫu xe máy điện Honda sắp về Việt Nam: Giá dưới 10 triệu đồng, chạy tối đa 80 km
Mẫu xe điện của Honda được định vị là giải pháp di chuyển gọn nhẹ, tiết kiệm cho nội đô, nhắm đến nhóm khách hàng là sinh viên, nhân viên văn phòng và phụ nữ.