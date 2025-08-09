Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt heo kho trứng cút, canh mồng tơi nấu tôm
Hương Phố
09/08/2025 5:49 PM (GMT+7)
Cuối tuần, một chút vị mặn ngọt từ thịt kho, vị thanh mát từ canh mồng tơi, màu sắc tươi của đậu phụ sốt cà chua và trái thanh long mát lạnh sẽ tạo nên mâm cơm vừa ngon miệng, vừa bắt mắt.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng: 10.000 đồng
2. Thịt heo kho trứng cút: 75.000 đồng
3. Canh mồng tơi nấu tôm khô: 15.000 đồng
4. Đậu phụ sốt cà chua: 15.000 đồng
5. Gia vị, hành tỏi, dầu ăn: 5.000 đồng
6. Thanh long: 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Thịt heo kho trứng cút:
• Luộc chín trứng cút, bóc vỏ.
• Thịt ba rọi rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, ướp với nước mắm, đường, tiêu, hành tỏi băm khoảng 20 phút.
• Thắng đường tạo màu, cho thịt vào xào săn, thêm nước và trứng cút, kho nhỏ lửa đến khi thịt mềm, nước sánh.
2. Canh mồng tơi nấu tôm:
• Tôm bóc vỏ, băm hoặc giã nhuyễn, ướp chút muối.
• Mồng tơi nhặt rửa sạch, để ráo.
• Phi hành, cho tôm vào xào sơ, đổ nước vào đun sôi, cho rau vào nấu chín, nêm vừa ăn.
3. Đậu phụ sốt cà chua:
• Đậu phụ cắt miếng, chiên vàng.
• Cà chua thái múi cau, xào mềm, nêm muối, đường, nước mắm vừa ăn.
• Cho đậu vào đảo nhẹ để thấm sốt.
4. Thanh long tráng miệng:
• Chọn quả ruột đỏ hoặc trắng tùy thích, gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, để lạnh trước khi ăn.
Một mâm cơm giản dị nhưng hài hòa sắc màu: vàng óng của thịt kho trứng, xanh mướt của mồng tơi, đỏ cam của sốt cà chua và hồng tươi của thanh long. Thứ Bảy trở nên trọn vẹn khi cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm, vừa thưởng thức món ngon vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện trong tuần. Chỉ 120 nghìn đồng, nhưng giá trị nhận lại là sự gắn kết và ấm áp khó đong đếm.
