Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà rim kiểu Hàn, canh rong biển trứng

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn:

1. Cơm trắng: 10.000 đồng

2. Gà rim kiểu Hàn (đùi gà ướp sốt cay ngọt): 75.000 đồng

3. Canh rong biển thịt băm: 15.000 đồng

4. Gia vị, hành, tỏi, dầu ăn, tương ớt Hàn nhẹ: 10.000 đồng

5. Tráng miệng: dưa lưới (4 miếng): 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Gà rim cay ngọt kiểu Hàn – Đổi vị nhẹ nhàng, lạ miệng

• Dùng 2 chiếc đùi gà góc tư (hoặc cánh gà) rửa sạch, khứa nhẹ, ướp với: nước tương, tỏi băm, chút mật ong, tương ớt Hàn Quốc (gochujang), một ít dầu mè.

• Rim gà trên chảo với ít nước cho thấm đều sốt, đến khi cạn và sánh lại, rắc mè trắng lên trên.

• Ăn kèm cơm trắng cực hợp, nhất là những ngày se se.

Món này dễ làm nhưng rất cuốn, đặc biệt phù hợp với những ai thích ẩm thực Hàn mà vẫn giữ nền vị Việt.

2. Canh rong biển thịt băm – Thanh đạm, giải nhiệt

• Rong biển khô ngâm nước ấm 5 phút cho nở mềm, rửa lại, cắt khúc vừa ăn.

• Chuẩn bị 1 ít thị xay

• Đun sôi nước, nêm nếm nước mắm hoặc muối nhẹ, cho thịt vào, sôi 5 phút cho rong biển vào.

• Rắc hành lá và tiêu nếu thích.

Món canh đơn giản, mát gan, bổ sung i-ốt, cực kỳ hợp để trung hòa món mặn như gà rim.

3. Dưa lưới tráng miệng – Giải khát, làm dịu vị giác

• Chọn dưa chín vừa, ngọt thanh, cắt miếng nhỏ, để lạnh trước 30 phút.

• Có thể thêm vài lá bạc hà hoặc vài viên đá nhỏ nếu thích ăn kiểu “refresh”.

Bữa ăn hôm nay không đi theo lối mòn, cũng không quá phá cách. Chút hơi thở Hàn Quốc nhẹ nhàng trong món gà rim, chút tinh tế trong cách phối hợp món xào - canh - tráng miệng giúp bữa cơm thứ Sáu trở nên hào hứng hơn.

Đây là mâm cơm dành cho cả gia đình thư giãn sau tuần dài, hoặc cho chính bạn tự chiều chuộng bản thân bằng sự chỉn chu và sáng tạo nơi căn bếp.