Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh chua cá diêu hồng, thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 10.000 đồng

• Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: 55.000 đồng

• Canh chua cá diêu hồng: 30.000 đồng

• Đậu bắp luộc: 10.000 đồng

• Dưa hấu: 15.000 đồng

Cách thực hiện

Món 1 – Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

• Thịt rửa sạch, thái miếng dày vừa.

• Cho thịt vào chảo không dầu, rang đến khi săn lại, ra mỡ.

• Nêm nước mắm, đường, tiêu, đảo đều cho săn vàng.

Món 2 – Canh chua cá diêu hồng

• Cá làm sạch, cắt khúc, chiên sơ.

• Phi dầu với hành, cà chua, me chua, cho nước vào đun sôi.

• Thả cá, thêm thơm, bạc hà, giá đỗ, nêm gia vị vừa ăn.

Món 3 – Đậu bắp luộc

• Rửa sạch, để nguyên quả.

• Luộc chín vừa, chấm mắm tỏi ớt.

Một bữa cơm đơn giản vào cuối tuần vừa giàu dinh dưỡng, vừa đủ chất vừa đủ rau, lại dễ ăn cho cả gia đình. Chúc bạn và gia đình có những giây phút quây quần bên nhau ngày cuối tuần.

*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn