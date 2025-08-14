Bữa cơm tối 120 nghìn: Tép đồng rang khế, canh bí xanh nấu tôm
Hương Phố
14/08/2025 9:44 PM (GMT+7)
Giữa những ngày oi bức, bữa cơm tối giản dị nhưng đủ chất luôn là “liều thuốc” xua tan mệt mỏi. Với 120 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể chế biến một mâm cơm thanh mát gồm tép đồng rang khế – chua chua, mặn mặn, đưa cơm; canh bí xanh nấu tôm – ngọt nhẹ, giải nhiệt; thêm đĩa rau muống xào tỏi giòn xanh và tráng miệng bằng những quả chuối chín thơm lừng.
Không cầu kỳ nhưng vẫn trọn vị và dinh dưỡng, đây là gợi ý hoàn hảo cho bữa cơm gia đình trong ngày nóng.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng: 10.000 đồng
• Tép đồng rang khế: 50.000 đồng
• Canh bí xanh nấu tôm: 25.000 đồng
• Rau muống xào tỏi: 15.000 đồng
• Chuối chín: 20.000 đồng
Cách thực hiện
Món 1 – Tép đồng rang khế
• Tép đồng rửa sạch, để ráo.
• Khế chua cắt lát mỏng.
• Phi thơm hành tím, cho tép vào đảo nhanh tay với ít nước mắm, đường.
• Khi tép gần chín, cho khế vào, đảo đều, rang đến khi tép khô và thơm.
Món 2 – Canh bí xanh nấu tôm
• Tôm bóc vỏ, băm nhỏ, ướp chút muối.
• Bí xanh gọt vỏ, thái miếng vừa ăn.
• Phi hành, xào tôm, đổ nước vào đun sôi.
• Cho bí vào, nêm gia vị, đun đến khi bí trong, rắc thêm hành lá.
Món 3 – Rau muống xào tỏi
• Rau muống nhặt rửa sạch.
• Tỏi đập dập, phi thơm, cho rau vào xào nhanh, nêm muối/mắm vừa ăn.
Chỉ với vài nguyên liệu bình dân, bạn đã có bữa cơm đậm đà hương vị đồng quê, thanh mát mà ai cũng thích.
*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn.
Bữa cơm 120 nghìn đồng với tép rang khế, canh bí xanh nấu tôm, rau muống xào tỏi và chuối chín không chỉ ngon miệng mà còn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu giữa cái nóng oi ả. Sự kết hợp hài hòa giữa vị mặn, chua, ngọt và thanh mát giúp cả nhà ăn ngon mà không lo ngấy. Thêm chút thời gian chuẩn bị và tình cảm gửi gắm, bạn đã có một mâm cơm ấm cúng, gắn kết mọi thành viên quanh bàn ăn.
