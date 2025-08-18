Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ sốt cà chua, canh cua rau đay mồng tơi mướp

Trong những ngày hè oi ả, không gì dễ chịu hơn một bữa cơm mộc mạc, mang hương vị đồng quê Bắc Bộ. Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn có thể chuẩn bị một mâm cơm vừa quen thuộc vừa hấp dẫn: canh cua rau đay mồng tơi nấu mướp thanh mát, đậu phụ sốt cà chua dân dã, cá nục kho cà đậm đà đưa cơm, cùng xoài chín vàng ngọt lịm tráng miệng. Đây không chỉ là bữa ăn, mà còn là một góc ký ức quê nhà, gợi nhắc đến sự sum vầy và bình dị trong từng bát canh, đĩa cá.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 10.000 đồng

• Đậu phụ sốt cà chua: 15.000 đồng

• Canh cua rau đay mồng tơi mướp: 40.000 đồng

• Cá nục kho cà: 45.000 đồng

• Xoài chín: 10.000 đồng

Cách thực hiện

Món 1 – Đậu phụ sốt cà chua

• Đậu rán vàng.

• Cà chua xào nhuyễn, nêm gia vị, cho đậu vào rim cho thấm.

Món 2 – Canh cua rau đay mồng tơi mướp

• Cua đồng xay lọc lấy nước.

• Đun sôi, hớt gạch cua, cho rau đay, mồng tơi, mướp vào.

• Nêm nhẹ, thả gạch cua lên trên.

Món 3 – Cá nục kho cà

• Cá làm sạch, ướp mắm, tiêu, đường.

• Cà chua bổ múi, xếp cùng cá, kho nhỏ lửa đến khi thấm.

Món 4 – Xoài thơm ngọt

Chọn quả xoài chín vàng, thơm giòn mang lại nguồn vitamin C dồi dào cho những người thân trong gia đình.

Một bữa cơm chỉ 120 nghìn đồng nhưng đủ đầy sắc màu và hương vị: đỏ au của đậu sốt cà chua, xanh mướt của rau đay mồng tơi, vàng ruộm của xoài chín và nâu sánh của cá nục kho. Mỗi món ăn đều mang hương vị đặc trưng mùa hè miền Bắc, vừa mát lành, vừa no đủ. Quan trọng hơn cả, mâm cơm ấy còn chứa đựng sự gắn kết – nơi gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Đơn giản nhưng ấm áp, đó chính là giá trị vẹn nguyên mà bữa cơm gia đình mang lại.

*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn