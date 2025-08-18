Giá bạc hôm nay 18/8 trong nước bật tăng trở lại

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi 999 sáng nay được niêm yết ở mức 1.455.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.500.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc hôm nay 18/8: Bạc trong nước lập kỷ lục mới, tăng 50% trong vòng 1 năm qua

Nếu quy đổi theo đơn vị kilogram, bạc thỏi 999 của Phú Quý giao dịch ở mức 38,79 triệu đồng/kg (mua vào) và gần 40 triệu đồng/kg (bán ra). Đây là mức tăng đáng chú ý so với những phiên giao dịch trước đó, phản ánh lực cầu trong nước đang dần khởi sắc.

Tại thị trường Hà Nội, giá bạc 99.9 dao động quanh mức 1.205.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.239.000 đồng/lượng (bán ra). Với loại bạc 99.99, giá nhỉnh hơn, đạt 1.213.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.247.000 đồng/lượng (bán ra).

Ở TP. Hồ Chí Minh, diễn biến tương tự được ghi nhận. Bạc 99.9 đứng ở 1.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.244.000 đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, bạc 99.99 tăng nhẹ lên 1.214.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.252.000 đồng/lượng (bán ra).

Nếu so sánh theo đơn vị kilogram, thị trường Hà Nội giao dịch bạc 99.9 trong khoảng 32,13 – 33,03 triệu đồng/kg, còn tại TP.HCM là 32,18 – 33,18 triệu đồng/kg. Với loại bạc 99.99, giá tại Hà Nội dao động từ 32,34 – 33,24 triệu đồng/kg, trong khi TP.HCM ghi nhận mức 32,38 – 33,39 triệu đồng/kg.

Số liệu trên cho thấy giá bạc tại hai trung tâm lớn nhất cả nước đang đồng loạt tăng ở cả chiều mua và chiều bán. Điều này phần nào phản ánh sự cộng hưởng từ xu hướng giá bạc quốc tế cũng như nhu cầu kim loại quý trong nước có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn chững lại.

Giá bạc hôm nay 18/8 thế giới phục hồi nhẹ, kỳ vọng bứt phá

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng ngày 18/8/2025 được niêm yết ở mức 37,97 USD/ounce, tăng nhẹ 0,02 USD so với phiên sáng 16/8.

Khi quy đổi ra tiền Việt, bạc thế giới giao dịch quanh mức 998.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.003.000 đồng/ounce (bán ra). Tính theo kilogram, giá bạc quốc tế dao động trong khoảng 32,08 – 32,25 triệu đồng/kg.

Chuyên gia phân tích thị trường Christopher Lewis cho rằng bạc hiện đang trong giai đoạn giằng co quanh vùng hỗ trợ 37,50 USD/ounce. Ông nhận định nếu kim loại quý này bật tăng trở lại từ mốc hỗ trợ quan trọng, khả năng hướng đến ngưỡng 39 USD/ounce là hoàn toàn có thể.

Đáng chú ý, khi vượt qua mức 39 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ, thậm chí hướng đến thử thách mốc tâm lý 40 USD/ounce. Đây được xem là vùng giá then chốt, quyết định đà đi lên bền vững hay chỉ là nhịp tăng ngắn hạn.

Những yếu tố ảnh hưởng tới giá bạc

Bạc vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn, song song với vàng. Tuy nhiên, khác với vàng, bạc còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như điện tử, năng lượng mặt trời, thiết bị y tế và sản xuất chip bán dẫn.

Điều này khiến giá bạc không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố tài chính – tiền tệ, mà còn chịu tác động trực tiếp từ cung – cầu công nghiệp. Một số yếu tố có ảnh hưởng lớn đến thị trường bạc hiện nay gồm:

Kinh tế toàn cầu: Tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế lớn có thể kìm hãm nhu cầu tiêu thụ bạc công nghiệp, nhưng ngược lại lại thúc đẩy dòng tiền tìm đến bạc như tài sản trú ẩn.

Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed): Lãi suất cao thường tạo áp lực giảm giá lên bạc, trong khi kỳ vọng nới lỏng chính sách sẽ hỗ trợ kim loại quý này tăng giá.

Nhu cầu từ Trung Quốc: Là thị trường tiêu thụ bạc hàng đầu thế giới, mọi biến động về kinh tế, sản xuất và nhập khẩu của Trung Quốc đều tác động trực tiếp đến giá bạc toàn cầu.

Biến động địa chính trị: Căng thẳng thương mại, xung đột quân sự hay bất ổn chính trị đều làm tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn như bạc.

Triển vọng thị trường bạc trong thời gian tới

Với việc giá bạc trong nước và quốc tế đồng loạt hồi phục, nhiều nhà đầu tư tin tưởng rằng thị trường kim loại quý đang mở ra triển vọng mới. Tuy nhiên, để xác định xu hướng dài hạn, cần quan sát thêm các yếu tố vĩ mô trong những tháng tới.

Nếu Fed duy trì lập trường thận trọng hơn với lãi suất, cùng với nhu cầu tiêu thụ công nghiệp gia tăng, bạc hoàn toàn có thể thiết lập vùng giá mới trên 39 – 40 USD/ounce. Ngược lại, nếu kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái sâu hơn, đà tăng có thể bị hạn chế.

Trong bối cảnh nhiều biến động, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến cung – cầu cũng như chính sách tiền tệ quốc tế. Việc đa dạng hóa danh mục, cân nhắc giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro khi tham gia vào thị trường bạc.



Giá bạc hôm nay 18/8 tại thị trường trong nước bật tăng trở lại, song song với diễn biến phục hồi nhẹ trên thị trường quốc tế. Xu hướng tăng giá hiện tại được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng giữa nhu cầu trong nước và kỳ vọng phục hồi của bạc thế giới.

Tuy vậy, đà tăng bền vững của bạc vẫn phụ thuộc nhiều vào bức tranh kinh tế toàn cầu, đặc biệt là chính sách lãi suất của Fed và nhu cầu tiêu thụ công nghiệp. Trong ngắn hạn, mốc 39 – 40 USD/ounce trên thị trường thế giới sẽ là ngưỡng quan trọng quyết định sức mạnh của xu hướng tăng.